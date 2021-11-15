Disney+ Marvel（Disney Plus）啟播｜漫威 Marvel MCU 作品迪士尼Disney Plus 串流平台11月16號有得睇，漫威Marvel MCU系列的電影、電視劇如《永恆族》《Iron man》、《美國隊長》、《復仇者聯盟》、《Loki》，加起上多達30幾40部。十隻手指有長短，為你列出10部於IMDB權威電影評論網中評份最高的MCU作品，還有爛番茄rotten tomatoes網上，公認最差的5部伏片！可以fast forward快睇就算！



10部IMDB最高分 Marvel MCU佳作

由羅素兄弟處理的《復仇者聯盟3／4》及《美國隊長3》是公認畫面+劇本都精彩，一洗《「伏」仇者2》難得到喊、幼稚兒戲的型像。難怪10套中估了3個位置。即睇還有甚麼必看MCU作品吧。

+ 7

5部公認Marvel 伏作 《永恆族》評論兩極。

至於rotten tomatoes爛番茄影評網就出名由網民投票選出極度中伏作品，即睇8部「伏到喊」漫威MCU作品。不過有網民發現，爛番茄近年已變成政治取態大於批評影片質素的負評平台。另外，Marvel最新作品《永恆族》一般網民好評其中不少，但專業評論者就踩到體無原膚，拉低了分數，所以不要完全盡信。



《永恆族 Eternals》正評 影評人44% /網民88%



《永恆族》被指文場多過打，太多回憶閃回睇到人頭暈，結局大戰也是超展開，不明在幹甚麼。也有人認為影片太政治正確，不同種族性取向樣樣齊。但留意此片的網民正評高達88%，與影評人的44%正評反應兩極。

《雷神2 Thor: Dark World》正評 影評人66% /網民75%



長年公認是一套令人看完感覺尷尬的超伏作，女主角超級多鏡頭，但寫不出深刻的愛情。好在洛基跟雷神仍然咁靚仔，否則應該20分都冇。

《新變形俠醫 The Incredible Hulk》正評 影評人67% /網民70%



Marvel找來出名演技好、但脾氣極差的Edward Norton扮演《變形俠醫》，影片沒太出色也沒有甚麼過錯，反感覺雞肋。及後Edward Norton拒絕再演，MCU版Hulk正式換人。

《Iron Man 2》網民正評72% /影評人71%



Iron man身中劇毒後在家打碟開party在裝甲中小便，寫不出面對生死的迷失、流於表面，無法加深角色深度。找米奇洛基演喪鞭，型到爆但劇本亦爛到爆，不過賽車場上戰Mark V一戰就真係幾有型。

《復仇者聯盟2：奧創紀元》網民正評76% /影評人83%



公認最失敗的一集《復仇者》，感覺只是像一套集齊粒粒星的賀歲片，特技多打到反轉，但敵人卻有點低能。某角色的死亡也太兒戲，為做而做。不過有紅巫睇，算啦。

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