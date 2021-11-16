Disney+ 上線必睇 10 套 Pixar 作品｜迪士尼旗下的串流服務 Disney+（讀音 Disney Plus），在 11 月 16 日正式於香港啟播，其內容庫相當豐富，各位不知從哪裡入手？

Disney+ 旗下其實已經區分了 6 大品牌，其中就包括了著名的 3D 動畫工作室 Pixar（彼思）。由 Pixar 製作的長片、短片一直都以「合家歡」著稱，今日就為大家推介當中 10 齣在 Disney+ 香港上線時已經可以看到的必重溫鉅作。



Disney+上線必睇合家歡 Pixar 彼思 10大作品

（在 Disney+ 香港上線後，記者親自實測，以下所有的 Pixar 動畫都已經有廣東話音軌以及中文字幕，跟上映時一樣，絕大部份都是起用香港明星配音陣容，非常適合一家大細觀賞）

【1】Toy Story 反斗奇兵系列

《Toys Story 反斗奇兵》於 1995 年推出，為史上第一部以全 3D 製作的動畫長片，講的是「如果玩具有生命？」這個老生常談的幻想題材。

《Toys Story》除了畫面刺激，其故事輕鬆有趣故大受老少朋友歡迎，其後多年成為 Pixar、以至 Disney 旗下最受歡迎的作品系列，罕有地接連推出 4 集均大收旺場；其對「友情」、「成長」等課題都有頗多角度的刻劃，當屬 Disney+ 之上必要一睇再睇的作品之一。

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【2】The Incredibles 超人特攻隊系列

以超能力人類社會為背景展開的故事，當大家以為是另一個「超級英雄拯救世界」的故事時，《超人特攻隊》卻是透過因事退隱的超能先生一家探討家庭價值以及親情。

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【3】Finding Nemo 海底奇兵系列

Pixar 旗下另一皇牌作品，講述海底的單親爸爸馬林因為兒子尼莫走失而展開萬里尋親的故事，除了 Pixar 一直強調的親情元素，《Finding Nemo 海底奇兵》還有鼓勵人走出舒適區、嘗試新挑戰的意味。

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【4】Monsters, Inc. 怪獸公司系列

《怪獸公司》的是一個戰勝恐懼的故事，背景是一個怪獸生活的架空世界，怪獸們一方面為了獲取能源需要提取小朋友受驚嚇時的尖叫聲，另一方面卻又認為小朋友是危險的「怪獸」，形成雙方都害怕大家的局面。

主角毛毛在誤打誤撞的情況下結識到了人類小朋友阿布，相處後才發現原來怪獸公司背後隱藏了重大秘密…

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【5】Cars 反斗車王系列

Pixar 工作室在 2006 年被正式收歸 Disney 旗下後首部推出的作品，就是《Cars 反斗車王》，片中的角色設定為擬人化的汽車，在當時而言相當創新。故事講述主角大賽車手自負的閃電麥坤從失敗中重新學習的故事。

【6】Wall-E 威 E

《Wall-E》故事背景為百年後的地球，因為環境過度污染、全人類被迫離開地球生活，留下的就只有一大堆清掃機械人整理地球，主角 Wall-E 就是其中一員，它日復日地重複工作，直到從未見過的女機器人「Eve」出現，令其乏味的生活變得有趣，也為人類重返地球展開序幕。

《Wall-E》是一齣隱含了相當大環保訊息的科幻作品，前大半段時間基本上零對白，但依然十分有趣，值得多次重看細味。

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【7】A Bug’s Life 蟲蟲特攻隊

在《反斗奇兵》的成功後，Pixar 在 1998 年推出了第二部 3D 動畫長片《A Bug’s Life 蟲蟲特攻隊》，講述螞蟻王國團結起來對抗草蜢壓榨的故事。順帶一提，此片的廣東話配音陣容相當「豪華」，當中包括謝霆鋒、葉佩雯、黃秋生、吳國敬、鄭則士，而且在 Disney+ 上線後即時可以選擇廣東話播放。

【8】UP 沖天救兵

《UP》講述一個老人與一個童軍乘著一間會飛的房子去冒險，有點荒誕但出乎意料地溫情滿載，教人追夢「有心唔怕遲」；早年 Disney 將《UP》的其中一段正式授權予香港樂隊 Supper Moment 作《最後晚餐》之 MV，被廣泛轉載，被引為一時佳話。

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【9】Inside Out 玩轉腦朋友

Pixar 出品的動畫近年從單純的說故事轉變得更講究故事的深層意義，2015 年上畫的《Inside Out 玩轉腦朋友》算是這方面的首個嘗試，故事表面講的是腦內不同情緒如何掌控人類的行動，但暗地裡就探討心理疾病以及創傷是如何形成。

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【10】COCO 玩轉極樂園

探討過腦內世界，Pixar 2017 年時就推出《COCO 玩轉極樂園》就借墨西哥著名的「亡靈節」文化來探討死亡觀以及「思念」的課題，當中以主題曲《Remember me》貫穿全片，大量歌舞元素以外在編劇方面更可以用「賺人熱淚」以形容。

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