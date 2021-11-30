香港國際汽車博覽IMXHK全場50個以上汽車品牌，超過150部新車、經典車、改裝車、極罕超跑等展出，車迷周末必到打卡朝聖｜因疫情關係，近年國際大型車展都難以舉行，不過車迷們終於等到了，香港首個國際車展「香港國際汽車博覽IMXHK」於12月1日至5日正式舉行，《香港01》科技玩物記者開幕一天已率先入場直擊，場內大量新車、經典車、改裝車，甚至難得一見的極罕超跑都一一展出。加上場內不少親子互動區域、精品售賣及打卡位，車迷們值得與家人一同前來參觀玩樂。



除了Tesla外，還有大量知名汽車品牌同場展出，如VW、Audi、Mercedes-Benz、Bently、McLaren、Porsche、Landrover、Mini、BMW等新車展出。（林勇攝）

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由12月1日至5日假座於亞洲國際博覽館的「香港國際汽車博覽（IMXHK）」擁有多達150部以上汽車展品，由一般家用房車、新車、經典懷舊車、電動車、改裝車，甚至是全球難得一見的超跑都有，絕對可以滿足一眾車迷。而且場內更有不少打卡位置，如經典雙層巴士、最新型號歐6巴士、微縮汽車街景模型等。

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超罕見超跑、概念車展出

「汽車展覽廊（Mobility+ Gallery）」展出全球知名的名貴汽車及電單車品牌如McLaren、Porsche、Landrover、 Tesla、Bentley、Audi、VW、Mini、 BMW、Mercedes-Benz、 Harley Davidson及Ducati等時尚新車。最特別一定是「設計師專區（Designer Zone）」集結GFG Style、Pininfarina、Zagato及ltaldesign等為包括Lamborghini、Ferrari等頂尖設計工作室，展出多輛超跑、原型車及概念車，包括價值高達2600萬港元的Pagani Huayra R、全球只有五架的Lamborghini 595 Zagato， 以及賽車迷的「Dream Car」McLaren P1 GTR。

👇👇場內多款剛推出、將推出的新車展出，滿足車迷們的願望👇👇

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👇👇設計師專區內的超跑，車迷們難得可以近距離接觸👇👇

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除了車迷外亦都適合一家大細前來參與兒童工作坊，如「夢工場．車的世界」(8-12歲小朋友)及「親子兒童電動車裝配」（2至8歲小朋友及家長）工作坊，參與工作坊的小朋友與家長一同體驗「砌車」樂趣。

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打卡位1：超經典雙層熱狗巴士（林勇攝）

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香港國際汽車博覽 IMXHK 2021詳情：

地點：亞洲國際博覽館5,7,9號館

日期：12月1日至4日（10:00-20:00）／12月5日（10:00-19:00）

票價：$80（標準）、＄480（貴賓）及 $780（優越貴賓）

*票價包括來回接駁巴士，穿梭屯門、荃灣、灣仔、九龍塘及東涌。

官方網站：https://www.imxhk.com/zh-hk



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