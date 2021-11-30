全職獵人HUNTER×HUNTER與USJ日本環球影城合作　齊來體驗念能力

說到有生之年最希望看到結局的漫畫，《全職獵人 Hunter x Hunter》基本上就是霸榜冠軍，前幾日才剛剛過了《全職獵人 HUNTER×HUNTER》 漫畫休刊3周年紀念（誤），究竟後續故事如何，漫畫迷一直苦苦敲碗等待。而還沒等到古拿比加（酷拉比卡）下船，先贏來了我們以念能力對戰的機會！《全職獵人HUNTER×HUNTER》在明年將與「USJ日本環球影城」首度合作，主題遊樂設施即將登場！



《全職獵人 Hunter x Hunter》後期作者冨㭴義博因個人因素不斷暫停連載，至今已正式集滿停更三週年（哭倒）真不知該哭還該笑的是，即便停刊沒再動筆，冨㭴義博本人依然積極促成不少合作，這次迎來了與經常和動畫漫畫攜手的「USJ日本環球影城」，展開2022新計畫！

本次新活動是「Universal Cool Japan 2022」的第2回項目，將於2022年3月4日到8月28日推出特別遊樂設施。從海報上來看，小岡（小傑）以及基路亞（奇犽）像是準備踏入環球影城接受挑戰一般，背景佈滿像是由基路亞的念能力所製造出的雷電一般，據日媒報導，在本項遊樂設施中將重現在《全職獵人 Hunter x Hunter》的真實世界，玩家可以感受到以念能力戰鬥的體驗，像是小岡的猜猜拳以及基路亞的神速雷拳的戰鬥體驗。

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此外，日本環球影城的「Universal Cool Japan 2022」將會與所有五部超人氣漫畫作品合作，《全職獵人 Hunter x Hunter》為目前公佈的首發，其餘的四部作品和合作內容將在未來陸續一一公佈，更多細節項目實在讓人期待啦！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：以念能力參加戰鬥！《獵人HUNTER×HUNTER》x USJ日本環球影城首度合作，特別遊樂設施即將登場！】