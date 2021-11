微波爐爆炸/安全事項|在眾多家庭電器當中,微波爐應該是港人最常用之一,事關只需數分鐘就可以將隔夜食材翻熱實在相當方便。但並不是甚麼東西都可以放入微波爐加熱,早前中國內地又發生了一宗微波爐意外,一名男子的早餐竟然離奇爆炸?



如果將不適合的物質或食材放入微波爐,嚴重可以引發猛烈爆炸、繼而構成火災風險(圖 Don't Try This at Home Production @ YouTube)