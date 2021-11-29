微波爐爆炸／安全事項｜在眾多家庭電器當中，微波爐應該是港人最常用之一，事關只需數分鐘就可以將隔夜食材翻熱實在相當方便。但並不是甚麼東西都可以放入微波爐加熱，早前中國內地又發生了一宗微波爐意外，一名男子的早餐竟然離奇爆炸？



如果將不適合的物質或食材放入微波爐，嚴重可以引發猛烈爆炸、繼而構成火災風險（圖 Don't Try This at Home Production @ YouTube）

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內地男子早餐離奇「爆炸」

在 11 月 28 日，身處中國內地江蘇省徐州市的一名楊姓男子正在當地的一間早餐店用餐，期間他覺得當中的雞蛋放涼了，故要求早餐店的老闆娘代為加熱。

誰不知老闆娘用的方法並非一般的水煮，而是貪圖方便將整顆雞蛋放入微波爐中加熱；楊先生未虞有詐，在進食加熱後的雞蛋時，雞蛋卻在他面前發生「爆炸」👇👇👇

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這幾種食材勿「叮」！微波爐安全使用禁忌

雖然事出突然，楊先生最終都只是被雞蛋的碎片濺滿全身，連少許的燙傷都未有受到，算是相當幸運。事實上，如果將不適合的物質或食材放入微波爐，所引發的危險可能不止燙傷那樣簡單。

而根據專家所講，不宜放入微波爐內加熱的食材，除了不少人都知道的雞蛋之外，還有蕃茄、油炸食物等等，按圖放大看微波爐 4 大使用禁忌👇👇👇

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日本東京消防廳的研究小組亦曾經進行微波爐加熱實驗，有兩種常見的食物都不能放入微波爐加熱，嚴重可以引發猛烈爆炸、繼而構成火災風險👇👇

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