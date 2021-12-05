M1 iPad Pro實戰｜新MacBook Pro早前正式公布推出，不少人著眼點都在新M1 Max及M1 Pro晶片有多強，其實去年推出的M1晶片仍然非常實用強大。M1版iPad Pro更是不少專業用家所愛，身為建築師的Billy Tam便是其中一位。



（歐嘉樂攝）

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已在建築界工作廿多年的Billy，自小已經接觸Apple產品，亦是Apple忠實擁躉，「近四十年前的Apple IIe至現在的iPhone都有使用，當中早幾年推出的iPad Pro更是工作上最佳拍檔。」近年如南豐紗廠、Island School等都是出自他與iPad Pro的手筆。

「這間咖啡室是我利用iPad Pro來設計的『成品』之一，大約花了1個月時間便完成Project。一部如意細小的平板電腦，基本上已可滿足我工作及生活上使用。」（歐家樂攝）

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Apple Pencil 2

其實用iPad Pro之前，Billy已是某知名平板電腦（配筆使用）的用家，「我算是某知名平板電腦第一代的用家，因為建築師工作的軟件都需要Windows系統，亦需要用筆來繪圖，因此而使用它。」不過隨後iPad第一代推出後，Billy就改變了想法「不時需要開一張很高像素的PDF建築圖墊底然後在上方繪圖，但那款平板的筆觸不夠『像真、敏感』，與iPad Pro超像真的Apple Pencil手感完全不同。一拎兩支筆上手10秒，你就會知道你只想用那一台工作。」

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性能大幅提升

「雖然上代iPad Pro效能都已經十分強大，但每次畫圖都要開張容量、解像度十分高的PDF圖墊底使用時，仍需要少許load圖時間、及有點窒，直至最新一代M1 iPad Pro才完全解決這問題。」Billy以早前已完成的工作作例子，「早前完成南豐紗廠及Island School圖則都非常大，以往放入舊iPad Pro讀取時都會『窒下窒下』，需要縮圖再放入才可，而現在可以原大文件放入新M1 iPad Pro內都非常暢順。」

型格生活

利用iPad Pro工作還可滿足Billy『另類』要求，「因為平時返公司之後，喜歡落去Cafe一邊嘆咖啡，一邊Brainstorm工作，而iPad Pro不單夠輕便拎出拎入，而且最重要是『夠型』，滿足我的要求。」

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