Android用戶快刪！｜資訊安全公司ThreatFabric發表研究報告，歐美有30多萬用戶透過官方Google Play平台下載免費App，內藏避過了Google Play審查機制的惡意軟件，含有金融木馬程式，竊取用戶的金融憑證、截取畫面及密碼！



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6款PDF QR 捐描工具內含惡意木馬

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今次公布的特點，是惡意程式都藏身在一樣看似沒有殺傷力的小程式中，比如QR Code掃描器、PDF掃描器等等，很多人不為意就下載了。另一問題是駭客又想到新的方法成功規避Google Play審查機制，用家沒想到在官方平台下載app，不是用apk檔安裝app都會有風險，前後已經被Android用戶下載超過30萬次！如果你手機中都有以上高危軟件app，必須馬上處理。

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Android 騙財病毒 App｜又有不法之徒將帶有惡意程序的 Apps 上載至 Google Play 之上，日前又有多達 151 個可能會危害 Android 用戶財產的 Apps 被發現。全文睇呢度：Android 手機用戶快刪！151個新詐騙病毒Apps 騙錢兼偷銀行戶口