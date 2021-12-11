蜘蛛俠：不戰無歸｜蜘蛛俠電影一文睇清版權史！《蜘蛛俠：不戰無歸（Spider-Man: No Way Home）》作為年度壓軸的 MCU 電影將在 12 月 15 日正式上畫，相信不少 Marvel Fans 都想重溫之前的兩齣 MCU 蜘蛛俠電影，殊不知打開以 Marvel 電影為其中一個噱頭的 Disney+，卻未見其蹤影。



想看蜘蛛俠電影？Disney+ 沒有，但是大部份都可以在 Netflix 上找到（圖 Netflix）

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蜘蛛俠電影版權不在Marvel？一文看清 Spider-Man 版權史

其實不單是最新的幾集 MCU 蜘蛛俠，蜘蛛俠電影由大家最熟知的 2002 一代開始就從來都非出自 Marvel 之手，Marvel 亦非其巨額票房的最大受益方，事關目前蜘蛛俠的個人電影發行權仍然被 Sony 電影部門掌握。

Disney+ 的 Marvel 電影陣容當中，除了沒有蜘蛛俠電影之外，其實也沒有變形俠醫（The Hulk）的電影，原因與蜘蛛俠相同，只不過人氣始終較低， 可能較少人留意。（圖 Disney+）

那為什麼 Marvel 電影宇宙的建構初期未見有蜘蛛俠的參與，而其後在近年的 MCU 電影如《美國隊長》、《無限之戰》等又可以見到蜘蛛俠現身？原來這背後牽涉著一段非常長的版權歷史，一切要從 Marvel 漫畫的黃金時代至其衰落破產說起。

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