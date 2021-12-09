iPhone和iPad十多年來首次停產　一個關鍵問題令蘋果遇巨大危機

根據外媒的報道，在聖誕節來臨前夕，蘋果公司遇到了一場危機或者可以稱作是「噩夢」。由於零部件短缺等問題影響，iPhone和iPad數十年以來首次停產。



根據報道稱，蘋果在今年9月份和10月份的iPhone產量相較於目標來說，差了大概20%。由於受到種種問題影響，蘋果不得不將iPhone 13的總產量目前從最初的9500萬下調至8300萬到8500萬之間。

此外，零部件短缺等問題不僅影響到了iPhone 13。在過去一段時間裏面，老一代的iPhone產量的預期目標也不得不進行了下調，下調了大約25%。根據消息稱，蘋果今年所計劃生產2.3億部iPhone手機，但是由於零部件短缺的問題，目前距離這一個目標還差大約1500萬部。

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產量下降對於蘋果這樣的全球性的大公司來說，並不算什麼巨大危機。更加嚴重的是，蘋果的iPhone和iPad這兩條生產線，由於零部件短缺和一些政策性的因素影響，在十月份甚至遭遇了連續幾天的短暫停產，停產是在過去十年間從未出現過的。據蘋果CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）稱，iPhone 13系列手機的供應緊張的問題已經使蘋果損失了超過60億美元，並且庫克將晶片產能不足歸為iPhone 13供應緊張的首要原因。

之前甚至還有消息稱，蘋果甚至將iPhone 12和iPad的零部件優先提供給iPhone 13來使用，但是這個操作也間接導致了iPad等產品的產能不足。我的同事就是一個很好的例子，他在之前購買的5G版iPad mini 6原定在11月份就能發貨，但是現在發貨時間已經被官方延期到了12月中旬。

儘管現在零部件短缺問題在短時間內不可能緩解，但是蘋果依然在對生廠商和其合作伙伴進行施壓，要求在12月和1月加快iPhone的生產，以增加iPhone手機的產能，儘可能滿足生產目標。

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