iPhone SE 2022｜第3代推出日曝光！換芯加強、平價5G手機將推出

iPhone SE 2022（第3代）推出日及機身細節流出，Apple分析師郭明錤再爆新機內容｜有Apple最強分析師之稱的郭明錤，最近又再爆料指新一代iPhone SE（iPhone SE 3／iPhone SE 2022）即將公布推出，而且更指新機的機身設計與內涵。究竟是否如之前傳聞同樣，將會有大幅改變呢？



網上已有不少新版iPhone SE 2022（第3代／iPhone SE 3）流傳的設計圖片（圖片來源：FPT）

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新版iPhone SE 2022年初推出

iPhone 13系列推出不久，網上、產業鏈等已有不少新iPhone SE消息流出，如改大機、全屏幕、加入FaceID等設計，不過最後都只是「空穴來風」，究竟有多真實暫未知曉。不過最近有最強Apple分析師之稱的郭明錤指，新版iPhone SE即將發布，預計新機將會在2022年第1季公布推出！而新iPhone SE 3 機身設計及規格等，亦都有透露。👇👇👇👇

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1. iPhone SE 2022推出時間

第三代iPhone SE（2022年版），將於2022年第一季推出，而且根據產業鏈消息更指Apple已經密羅緊鼓製作中，目標在短期內可見面。

2. 目標銷量

第三代iPhone SE（2022年版）將會是Apple攻佔中低價5G手機市場的武器，目標年內可售出2500萬－3000萬台。

3. 機身設計

Apple著名分析師郭明錤指iPhone SE 2022將會跟iPhone SE 2機身設計相同，同樣是4.7吋屏幕配備Home鍵TouchID。

4. 芯片加強

處理器則會升級至iPhone 13的A15 Bionic晶片，而且更支援5G網絡。

5. 全屏版iPhone SE

之前傳聞全屏版iPhone SE則暫時未有更多消息，至少相信最快都要2023或之後才有機會推出。

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