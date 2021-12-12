雙子座流星雨壓軸登場｜最佳觀賞時間／地點公開　附3大拍攝秘技

雙子座流星雨即將爆發，最佳觀賞時間／地點公開｜12月14日將會迎來雙子座流星雨最大期爆發，不過這類難得的天文現象，又怎會一抬頭就能看到，以下將分享最佳睇雙子座流星雨的時間，以及3個建議地點。



雙子座流星雨即將在12月13日及14日大爆發！

【雙子座流星雨大爆發】

2021年最後大型的流星群、亦即是今年最值得欣賞的雙子座流星雨將在12月4日至17日上演，高峰期將於12月14日，每小時天頂流星數（ZHR）更達至150。雙子座流星雨不但流星數多且穩定，年度三大流星雨之一。天文學家指流星雨來自第3200號小行星（3200 Phaethon），輻射點位在雙子座頭部的北河二附近，特色是速度中等偏慢（～每秒35公里），亮度中等偏亮。

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【建議觀察時間】

根據天文台的建議，香港最佳觀測時間為12月13日及12月14日，晚上較大機會可以欣賞到。建議觀察時段為晚上9時至早上6時。

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觀測流星雨這類天文現象，有時真的很聽天由命，視乎當時的環境及實際情況決定能否順利看到。就算親身看不到也好，其實臺北天文館及香港太空館也會在YouTube進行網上直播（連結1、連結2），方便大家細心欣賞雙子座流星雨。

資料來源：香港太空館

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