港康碼申請｜為了預備與中國大陸通關，政府早前宣布正式推出香港健康碼（下稱「港康碼」），並由今日（12 月 10 日）開始正式開放申請；港康碼戶口的申請在 9 時正式開始，《香港01》科技玩物記者就親身實試過申請流程，以下就為大家提供簡單的逐步教學，與及幾個特別需要留意的地方。



今日開放港康碼的戶口之後，還要等待政府核實資料才可以開通戶口、再申請綠／黃／紅色的健康碼（資料圖片）

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港康碼戶口 ≠ 港康碼、戶口申請越早做越好？

由於政府方面的宣傳未算全面，事前有不少市民以為今日開放「港康碼申請」之後，即可以獲得綠／黃／紅色的健康碼。但其實今日開放的只是港康碼的戶口申請，而申請程序中有牽涉到用戶的個人資料以及住址核對，在資料核對無誤之後，用戶才可以進入該戶口申請獲得健康碼。

而據政府提供的資料指，整個戶口核實程序須時約 7 個工作天，如果預期未來有機會到中國內地或澳門，最好預先申請好一個港康碼戶口，以免屆時臨急申請而被耽誤行程。

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港康碼申請 6 步教學、預備好 3 樣資料免出錯

港康碼戶口的申請，需要用戶填入姓名、住址、身份證、電話號碼等資料，留意填表步驟只有 45 分鐘作輸入，不然申請過程就要重頭再來，故在進入前最好準備好身份證以供查閱，事前亦可以先拍攝好住址證明方便上載，最後當然要確保輸入的電話號碼可以正常地收發 SMS。

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