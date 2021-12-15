消委會評測｜近年越來越流行Youtuber、遊戲直播、實況以至虛擬Youtube等內容創作，而在進行這些內容創作時又往往需要用到Webcam網路攝影機。然後Webcam的牌子、款式到功能等均五花八門選擇眾多。消委會最近就對市面上9款webcam進行評測，發現竟有售價二百多元的入門webcam，表現和千多元的名牌相差無幾。



將webcam連接至電腦就可進行live stream、視像通話/會議等多種活動。

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Webcam牌子、功能、價錢差距大 平價亦有出色選擇

是次測試由國際消費者研究及試驗組織負責統籌、於歐洲的實驗室進行；受測試的牌子有Logitech、Razer、Microsoft、Lenovo及Creative等，產品則是於歐洲購買。測試內容主要為比較各webcam的影片質素、收音質素、使用方便程度及節能表現。

即睇消委會評測市面9款Webcam網路攝影機：

+ 15

測試中並未有非常突出的產品，最高表現的款式亦只得3.5星（最高為5星）評價；但是值得注目的是不少廉價款式，如僅售238港元的Creative Live! Cam Sync以及249元的Logitech C270 HD Webcam，都能獲得不俗的三星評價，可見不一定是價錢貴的高階品牌，表現就一定遠遠拋離入門款式。

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是次消委會評測webcam主要測試內容：



影片質素：測試項目包括影片拍攝及技術表現。

影片拍攝：網絡攝影機拍攝的影片質素至為重要，由5位測試人員評審樣本於室內及低光環境下拍攝的影片質素，亦以拍攝出來的影片能否辨認人臉來評估影像清晰度。

技術表現：以樣本拍攝特定的測試圖表從而評估其技術表現，評審項目包括影像解像度、微距拍攝、影像雜訊、亮度均勻度、動態範圍及顏色偏差等。

收音質素：主要測試樣本收音咪擷取聲音的質素。

使用方便程度：評審樣本的說明書是否詳細清晰、鏡頭的架設固定、設定及使用是否方便。

節能表現：量度樣本於使用及待機時的耗電量。



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