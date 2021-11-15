Disney+香港啟播｜漫威Marvel 作品迪士尼串流平台11月16號有得睇，當中漫威Marvel MCU系列的電影、電視劇絕對是join plan的最大誘因。《Iron man》、《美國隊長》、《復仇者聯盟》、《Loki》……本文以作品世界觀中的時間線排序，方便你從接近40部MCU作品中，選對正確次序收看，不怕看到滿頭問號！



睇邊套先？MCU 30部電影／劇集時間線全整理（點圖放大）

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美國隊長 Captain America: The First Avenger



Steve Rogers接受超級士兵血清改造成肉體及頭腦均完美的超級戰士，與九頭蛇的紅骷髏對抗，最後連同宇宙魔方掉到北極冰河之下。70年後被神盾局局長Nick Fury救醒。

特工卡特 Agent Carter



女軍官Peggy Carter在二戰期間曾與美國隊長出生入死、相知相戀。CA被認定戰死後（其實只是冰封了），Peggy Carter一手創辦了神盾局。

Marvel隊長 Captain Marvel



遠在Tony Stark 成為 Iron man 前，美軍女機師Carol Danvers在試飛中墜機身亡，意外吸收了光速引擎的力量，成為首為與神盾局合作的超級英雄，後另有任務離開太陽系，只留下一個傳呼機給Nick Fury緊急求救。

Marvel隊長 Captain Marvel

鐵甲奇俠 Iron man



年輕的科學天才兼軍火商人Tony Stark 被軍事恐怖組織「十環」俘虜， Tony在情急下於山洞中打造了第一代Iron Man 戰甲逃走，得知自己生產的軍火害人不淺，Tony決定化身鐵甲奇俠 Iron man執拾自己留下的爛攤子。

鐵甲奇俠 Iron man

鐵甲奇俠2 Iron man 2



Tony因長期使用弦反應堆而身中劇毒；此時正邪各路殺到埋身，Nick希望Tony加入「復仇者聯盟」，聲稱父親被Tony爸爸出賣的「喪鞭」前來報仇，而Tony的新女秘書Natalia，正是神盾特工「黑寡婦」……

新變形俠醫 The Incredible Hulk



科學家Bruce Banner意外被強力的伽瑪射線照射，情緒失控時就會變成力大無窮的綠色巨人Hulk。Tony Stark在彩蛋出場，表明希望Hulk加入他的「聯盟」。（留意由李安執導的《HULK》並不計算在MCU世界中）

新變形俠醫 The Incredible Hulk

雷神奇俠 Thor



神盾局特工Coulson前去新墨西哥州尋找一位大隻金毛失憶型男，原來他的真正身份是眾神之父奧丁的兒子－－雷神托爾Thor。另一方面，Nick與宇宙魔方在《雷神》片尾彩蛋再度出現。

雷神奇俠 Thor

復仇者聯盟 The Avengers



三巨頭美國隊長、Iron man、雷神與Hulk、黑寡婦、神箭手「鷹眼」組成首支復仇者聯盟，對抗Loki帶領的外星人先頭部隊，特工Coulson戰死，終激發Avengers團隊精神，爆發MCU首個大event：紐約之戰。

復仇者聯盟 The Avengers

鐵甲奇俠3 Iron man 3



Tony在紐約之戰經歷接近死亡的恐怖體驗，因而患上恐懼症。另一邊廂，十環首領「滿大人」發動恐襲、俘虜美國總統，片尾Tony克服陰影，開動40多部戰甲與「滿大人」背後的幕後黑手大戰。

鐵甲奇俠3 Iron man 3

雷神奇俠2 Thor The Dark World



Thor要帶同女友珍回到神界，對抗爸爸奧丁曾經封印過的黑暗魔兵領袖魔雷基，後者擁有黑暗侵蝕能力的武器「乙太」，實為MCU 6粒無限寶石中的：現實寶石（Reality Stone）。

雷神奇俠2 Thor The Dark World

美國隊長2 Captain America The Winter Soldier



原來九頭蛇一直在滲入神盾局，Nick局長被暗殺，美國隊長被屈成兇手逃亡。此時，美隊在二戰時的好戰友Bucky被洗腦成「寒寒戰士」來襲。

美國隊長2 Captain America The Winter Soldier

銀河守護隊 Guardians of the Galaxy



由星爵帶隊，劇情輕鬆溫情的《銀河守護隊》，開拓了MCU舞台的宇宙闊度，無限寶石中的：Power Stone現身。

銀河守護隊 Guardians of the Galaxy

銀河守護隊2 Guardians of the Galaxy Vol. 2



星爵重遇外星人父親伊果，他實在靠吞食星球維生的天神族，只是貪好玩滾了個地球女人並誕下星爵；後更為了脫身令星爵媽媽死於腦癌，溫馨重逢即變殺父大戰。

銀河守護隊2 Guardians of the Galaxy Vol. 2

復仇者聯盟2 奧創紀元 The Avengers：Age of Ultron



復仇者在一次任務遇上快銀及紅巫兄妹，Tony被幻術迷惑開發出邪惡的人工智能Ultron。以心靈寶石為能量的幻視及時誕生，加上為報殺兄之仇的紅巫，復仇者變得更強。片末魁隆戴上無限手套現身。

復仇者聯盟2 奧創紀元 The Avengers：Age of Ultron

蟻俠 Ant-Man



漢·彭研究出一種能夠讓人體縮小到原子大小的「彭氏粒子」，更曾穿上蟻俠戰衣進行活動；後來戰衣意外被心地善良但為生活所困的小偷Scott Lang盜去，成為2代蟻俠。

蟻俠 Ant-Man

美國隊長3 英雄內戰 Captain America Civil War



Tony在《復2》開發Ultron令世界大亂，復仇者們被要求簽署《索高維亞協定》，開始由美國政府監控指揮。英雄分裂成Iron man（支持）、美隊（反對）兩派，打至反目成仇。片中黑豹及蜘蛛俠首度現身。

美國隊長3 英雄內戰 Captain America Civil War

神盾局特工4 Agents of S.H.I.E.L.D Season 4



重組的神盾局同樣被美國政府直屬管轄，成員黛西開始以「Quake 震波」身份當街頭英雄，後來又有《幽靈騎士》篇，整季故事比較散亂。第5季後跟電影世界交集極少，可以不看。

神盾局特工4 Agents of S.H.I.E.L.D Season 4

黑豹 The Black Panther



在《美雄內戰》瓦干達國王被炸死，黑豹T'Challa繼承王位的權利被受挑戰，在重奪王位的復仇戰中，觀眾可了解瓦干達的汎合金科技，而寒冬戰士Bucky又再次現身了!(Wakanda Forever)

黑豹 The Black Panther

雷神奇俠3：諸神黃昏 Thor: Ragnarok



眾神之父奧丁去世，Thor與Loki不敵復活的海娜Hela，Thor流落殺加星並重遇變形俠醫，最後發動諸神黃昏將海娜與聖域界一同毀掉。片末Thor帶領子民尋找新家園，卻遇上魁隆的母艦……

雷神奇俠3：諸神黃昏 Thor: Ragnarok

奇異博士 Doctor Strange



故事抽離主線，介紹一位極其重要的新英雄出場，他就是師承至尊魔法師古一的奇異博士 Doctor Strange，他在劇中展現了無限時間循環能力，成為後來在無限之戰中影響至深的「時間寶石」力量。

奇異博士 Doctor Strange

異人族 Inhumans（劇集）



這套作品本應是帶出一些用來取代《X-Men》變種人的新角色，可惜收視奇差一季即腰斬。加上Fox已被收購、X-Men回歸，不看《Inhumans》也沒太大影響。

異人族 Inhumans

蟻俠2：黃蜂女現身 Ant-Man and the Wasp



史葛·凌因曾參與復仇者內戰，因而被政府監控。他一方面要對抗新敵人「鬼魅」，同時與女友可兒及她父親漢·彭博士研究量子宇宙，計劃救出可兒的媽媽。而這個量子宇宙研究，後來意外成為拯救世界的關鍵。

蟻俠2：黃蜂女現身 Ant-Man and the Wasp

黑寡婦 Black Widow



黑寡婦Natalia因《英雄內戰》事件被政府通緝，這部獨立電影不單解構了角色起源，也補完了內戰後、無限之戰前，黑寡婦發生了甚麼事。片尾彩蛋可考慮在看畢《終局之戰》後才補看。

黑寡婦 Black Widow

復仇者聯盟3：無限之戰 Avengers: Infinity War



魁隆終於殺到地球，打算集齊全部無限寶石，彈指間無差別消滅世上一半人口，各路英雄大集合試圖阻止，那是否成功呢？成功就不會有第4集吧。

復仇者聯盟3：無限之戰 Avengers: Infinity War

重要分水嶺：Thanos Finger Snap 彈指間消滅宇宙一半人口

Thanos Finger Snap 消滅宇宙一半人口

復仇者聯盟4：終局之戰 Avengers: Endgame



在魁隆強大的力量下，世上人口少了一半。在「彈指間」發生時身處量子宇宙的蟻俠，意外返回人間，他掌握的技術或者可以扭轉命運……首先，他要說服各散東西的復仇者重新集結。

復仇者聯盟4：終局之戰 Avengers: Endgame

洛基 Loki（劇集）



此劇是為第二代MCU鋪陳「多元時空」重寫故事而鋪路，故事講洛基被時間變異管理局抓捕，要求他協助解決「時間變異」並修復神聖時間線，但Loki這個人，又怎會好好聽人話……

洛基 Loki（劇集）

汪達與幻視 WandaVision （劇集）



在《無限之戰》痛失最愛幻視「紅巫」汪達，醒來卻活在一個尤如50年代美國「師奶劇」的世界，與幻視及兩個兒子過著一家四口家庭生活。故事改篇自《X-Men》名作「House of M」部份劇情，將嚴重影響接下來整個MCU！

汪達與幻視 WandaVision （劇集）

獵鷹與酷寒戰士 The Falcon and the Winter Soldier（劇集）



美國隊長消失了，美國急需下一位精神icon。獵鷹、酷寒戰士在這後CA年代面對自己犯下的過錯，還有50%人口忽然重新出現，資源不足的蕭條社會。

獵鷹與酷寒戰士 The Falcon and the Winter Soldier（劇集）

尚氣與十環幫傳奇 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings



MCU需要新英雄，包括老豆是梁朝偉，生得很像媽媽陳法拉的尚氣……故事中有提及「活在彈指間人口會消失一半的世界」，所以故事時間線排在Endgame之後。

尚氣與十環幫傳奇 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

永恆族 Eternals



這部MCU最新電影，絕對要看！看畢你就會理解，這批由遠古時代一直守護地球的神級英雄，為何沒在魁隆之亂時期出手救人。

永恆族 Eternals

注意：因為《蜘蛛俠》獨立電影版權仍在Sony手上，未能在Disney+上看。另外，哩然有傳Netflix版《夜魔俠》將於《蜘蛛俠3：不戰無歸》中客串，但Netflix製作的Marvel's The Defenders系列：《夜魔俠》、《鐵拳俠》、《制裁者》、《Jessica Jones》、《Luke Cage》無法在Disney+中看到；動畫系列《What If》屬於平行時空故事，兩系列均不會出來在此列表中。



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