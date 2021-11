Disney+香港啟播|漫威Marvel 作品迪士尼串流平台11月16號有得睇,當中漫威Marvel MCU系列的電影、電視劇絕對是join plan的最大誘因。《Iron man》、《美國隊長》、《復仇者聯盟》、《Loki》……本文以作品世界觀中的時間線排序,方便你從接近40部MCU作品中,選對正確次序收看,不怕看到滿頭問號!



美國隊長 Captain America: The First Avenger



Steve Rogers接受超級士兵血清改造成肉體及頭腦均完美的超級戰士,與九頭蛇的紅骷髏對抗,最後連同宇宙魔方掉到北極冰河之下。70年後被神盾局局長Nick Fury救醒。

特工卡特 Agent Carter



女軍官Peggy Carter在二戰期間曾與美國隊長出生入死、相知相戀。CA被認定戰死後(其實只是冰封了),Peggy Carter一手創辦了神盾局。

Marvel隊長 Captain Marvel



遠在Tony Stark 成為 Iron man 前,美軍女機師Carol Danvers在試飛中墜機身亡,意外吸收了光速引擎的力量,成為首為與神盾局合作的超級英雄,後另有任務離開太陽系,只留下一個傳呼機給Nick Fury緊急求救。

鐵甲奇俠 Iron man



年輕的科學天才兼軍火商人Tony Stark 被軍事恐怖組織「十環」俘虜, Tony在情急下於山洞中打造了第一代Iron Man 戰甲逃走,得知自己生產的軍火害人不淺,Tony決定化身鐵甲奇俠 Iron man執拾自己留下的爛攤子。

鐵甲奇俠2 Iron man 2



Tony因長期使用弦反應堆而身中劇毒;此時正邪各路殺到埋身,Nick希望Tony加入「復仇者聯盟」,聲稱父親被Tony爸爸出賣的「喪鞭」前來報仇,而Tony的新女秘書Natalia,正是神盾特工「黑寡婦」……

新變形俠醫 The Incredible Hulk



科學家Bruce Banner意外被強力的伽瑪射線照射,情緒失控時就會變成力大無窮的綠色巨人Hulk。Tony Stark在彩蛋出場,表明希望Hulk加入他的「聯盟」。(留意由李安執導的《HULK》並不計算在MCU世界中)

雷神奇俠 Thor



神盾局特工Coulson前去新墨西哥州尋找一位大隻金毛失憶型男,原來他的真正身份是眾神之父奧丁的兒子--雷神托爾Thor。另一方面,Nick與宇宙魔方在《雷神》片尾彩蛋再度出現。

復仇者聯盟 The Avengers



三巨頭美國隊長、Iron man、雷神與Hulk、黑寡婦、神箭手「鷹眼」組成首支復仇者聯盟,對抗Loki帶領的外星人先頭部隊,特工Coulson戰死,終激發Avengers團隊精神,爆發MCU首個大event:紐約之戰。

鐵甲奇俠3 Iron man 3



Tony在紐約之戰經歷接近死亡的恐怖體驗,因而患上恐懼症。另一邊廂,十環首領「滿大人」發動恐襲、俘虜美國總統,片尾Tony克服陰影,開動40多部戰甲與「滿大人」背後的幕後黑手大戰。

雷神奇俠2 Thor The Dark World



Thor要帶同女友珍回到神界,對抗爸爸奧丁曾經封印過的黑暗魔兵領袖魔雷基,後者擁有黑暗侵蝕能力的武器「乙太」,實為MCU 6粒無限寶石中的:現實寶石(Reality Stone)。

美國隊長2 Captain America The Winter Soldier



原來九頭蛇一直在滲入神盾局,Nick局長被暗殺,美國隊長被屈成兇手逃亡。此時,美隊在二戰時的好戰友Bucky被洗腦成「寒寒戰士」來襲。

銀河守護隊 Guardians of the Galaxy



由星爵帶隊,劇情輕鬆溫情的《銀河守護隊》,開拓了MCU舞台的宇宙闊度,無限寶石中的:Power Stone現身。

銀河守護隊2 Guardians of the Galaxy Vol. 2



星爵重遇外星人父親伊果,他實在靠吞食星球維生的天神族,只是貪好玩滾了個地球女人並誕下星爵;後更為了脫身令星爵媽媽死於腦癌,溫馨重逢即變殺父大戰。

復仇者聯盟2 奧創紀元 The Avengers:Age of Ultron



復仇者在一次任務遇上快銀及紅巫兄妹,Tony被幻術迷惑開發出邪惡的人工智能Ultron。以心靈寶石為能量的幻視及時誕生,加上為報殺兄之仇的紅巫,復仇者變得更強。片末魁隆戴上無限手套現身。

蟻俠 Ant-Man



漢·彭研究出一種能夠讓人體縮小到原子大小的「彭氏粒子」,更曾穿上蟻俠戰衣進行活動;後來戰衣意外被心地善良但為生活所困的小偷Scott Lang盜去,成為2代蟻俠。

美國隊長3 英雄內戰 Captain America Civil War



Tony在《復2》開發Ultron令世界大亂,復仇者們被要求簽署《索高維亞協定》,開始由美國政府監控指揮。英雄分裂成Iron man(支持)、美隊(反對)兩派,打至反目成仇。片中黑豹及蜘蛛俠首度現身。

神盾局特工4 Agents of S.H.I.E.L.D Season 4



重組的神盾局同樣被美國政府直屬管轄,成員黛西開始以「Quake 震波」身份當街頭英雄,後來又有《幽靈騎士》篇,整季故事比較散亂。第5季後跟電影世界交集極少,可以不看。

黑豹 The Black Panther



在《美雄內戰》瓦干達國王被炸死,黑豹T'Challa繼承王位的權利被受挑戰,在重奪王位的復仇戰中,觀眾可了解瓦干達的汎合金科技,而寒冬戰士Bucky又再次現身了!(Wakanda Forever)

雷神奇俠3:諸神黃昏 Thor: Ragnarok



眾神之父奧丁去世,Thor與Loki不敵復活的海娜Hela,Thor流落殺加星並重遇變形俠醫,最後發動諸神黃昏將海娜與聖域界一同毀掉。片末Thor帶領子民尋找新家園,卻遇上魁隆的母艦……

奇異博士 Doctor Strange



故事抽離主線,介紹一位極其重要的新英雄出場,他就是師承至尊魔法師古一的奇異博士 Doctor Strange,他在劇中展現了無限時間循環能力,成為後來在無限之戰中影響至深的「時間寶石」力量。

異人族 Inhumans(劇集)



這套作品本應是帶出一些用來取代《X-Men》變種人的新角色,可惜收視奇差一季即腰斬。加上Fox已被收購、X-Men回歸,不看《Inhumans》也沒太大影響。

蟻俠2:黃蜂女現身 Ant-Man and the Wasp



史葛·凌因曾參與復仇者內戰,因而被政府監控。他一方面要對抗新敵人「鬼魅」,同時與女友可兒及她父親漢·彭博士研究量子宇宙,計劃救出可兒的媽媽。而這個量子宇宙研究,後來意外成為拯救世界的關鍵。

黑寡婦 Black Widow



黑寡婦Natalia因《英雄內戰》事件被政府通緝,這部獨立電影不單解構了角色起源,也補完了內戰後、無限之戰前,黑寡婦發生了甚麼事。片尾彩蛋可考慮在看畢《終局之戰》後才補看。

復仇者聯盟3:無限之戰 Avengers: Infinity War



魁隆終於殺到地球,打算集齊全部無限寶石,彈指間無差別消滅世上一半人口,各路英雄大集合試圖阻止,那是否成功呢?成功就不會有第4集吧。

重要分水嶺:Thanos Finger Snap 彈指間消滅宇宙一半人口

復仇者聯盟4:終局之戰 Avengers: Endgame



在魁隆強大的力量下,世上人口少了一半。在「彈指間」發生時身處量子宇宙的蟻俠,意外返回人間,他掌握的技術或者可以扭轉命運……首先,他要說服各散東西的復仇者重新集結。

洛基 Loki(劇集)



此劇是為第二代MCU鋪陳「多元時空」重寫故事而鋪路,故事講洛基被時間變異管理局抓捕,要求他協助解決「時間變異」並修復神聖時間線,但Loki這個人,又怎會好好聽人話……

汪達與幻視 WandaVision (劇集)



在《無限之戰》痛失最愛幻視「紅巫」汪達,醒來卻活在一個尤如50年代美國「師奶劇」的世界,與幻視及兩個兒子過著一家四口家庭生活。故事改篇自《X-Men》名作「House of M」部份劇情,將嚴重影響接下來整個MCU!

獵鷹與酷寒戰士 The Falcon and the Winter Soldier(劇集)



美國隊長消失了,美國急需下一位精神icon。獵鷹、酷寒戰士在這後CA年代面對自己犯下的過錯,還有50%人口忽然重新出現,資源不足的蕭條社會。

尚氣與十環幫傳奇 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings



MCU需要新英雄,包括老豆是梁朝偉,生得很像媽媽陳法拉的尚氣……故事中有提及「活在彈指間人口會消失一半的世界」,所以故事時間線排在Endgame之後。

永恆族 Eternals



這部MCU最新電影,絕對要看!看畢你就會理解,這批由遠古時代一直守護地球的神級英雄,為何沒在魁隆之亂時期出手救人。

注意:因為《蜘蛛俠》獨立電影版權仍在Sony手上,未能在Disney+上看。另外,哩然有傳Netflix版《夜魔俠》將於《蜘蛛俠3:不戰無歸》中客串,但Netflix製作的Marvel's The Defenders系列:《夜魔俠》、《鐵拳俠》、《制裁者》、《Jessica Jones》、《Luke Cage》無法在Disney+中看到;動畫系列《What If》屬於平行時空故事,兩系列均不會出來在此列表中。



