Sony Xperia Pro-I評測︱攝影表現接近專業相機　擁旗艦手機性能

前不久Sony發布了新一代影像旗艦手機——Xperia PRO-I，作為Sony首款搭載了1吋影像傳感器的智能手機，其在影像領域的表現無疑受到了專業用户群體乃至普通消費者的關注，甚至會對未來智能手機的影像發展趨勢產生深刻的影響。下面便主要從影像體驗和日常使用體驗兩個角度，來帶大家全面了解一下這部售價過萬元的Sony旗艦無反手機。



日式工業設計的典範 直角邊框輕薄手感

Sony Xperia PRO-I在整體的外形設計風格上借鑑了數碼相機的外觀設計與手感，其機身設計在繼承了前代機型標誌性的直角邊框設計的同時，引入了Sony特色的波形框架設計，以提供較好的握持手感，同時確保機身穩固。和前代機型一樣，Sony Xperia PRO-I在機身正面的右側邊框上提供了音量鍵、指紋電源二合一按鍵以及自定義按鍵與快門按鍵。

21：9的屏幕比例設計以及8.9mm的輕薄機身厚度，讓Sony Xperia PRO-I可以被單手輕鬆握持。特別是在橫屏拍攝狀態下，藉助獨立的快門按鍵，用户只需右手單手握持便可以完成照片的拍攝。Sony Xperia PRO-I還保留了經典的掛繩孔設計，喜歡攝影的用户可以藉助這一設計通過相機掛繩來在拍攝過程中保護相機的安全。

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Sony Xperia PRO-I的機身正面採用了具有堅韌特性的康寧大猩猩玻璃Victus覆蓋，可以對屏幕起到出色的保護作用。值得一提的是Sony Xperia PRO-I的兩顆揚聲器均採用了邊框微縫揚聲器設計，可以有效規避日常使用中的手部遮擋。Sony Xperia PRO-I機身背面採用了磨砂玻璃背板，可以在帶來順滑手感的同時避免了指紋殘留的煩惱。

在大家關注的後置鏡頭模組設計方面，Sony Xperia PRO-I採用了豎排居中的鏡頭模組排列方式。雖然Sony Xperia PRO-I搭載了1吋影像傳感器，但是其主攝鏡頭的凸起程度並不過於明顯，階梯式的後置鏡頭模組設計也有效削弱了主攝鏡頭的凸起感。

Sony Xperia PRO-I的外觀設計成功做到了在繼承經典設計的同時，根據現有的功能需求進行創新，進而為用户提供既美觀又實用的機身外觀。並且在工業設計方面，Sony Xperia PRO-I也成功延續了Sony Xperia旗艦機型「不妥協」的設計風格，不但保留了用户喜愛的3.5mm耳機接口，還有無孔全面屏、雙正面揚聲器等能夠切實提升用户使用體驗的設計。

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記錄真實光影 一吋雙光圈主攝

Sony Xperia PRO-I在攝影方面的表現究竟如何，可能是用户對於這部手機最為關注的重點。據Sony官方介紹，Sony Xperia PRO-I採用與Sony Alpha無反系列相機相同的先進成像技術，並搭載了與RX100 VII相同的1吋影像傳感器，並具有2.4um單位像素間距，支持雙光圈 (F2.0/F4.0)切換，可以帶來專業的攝影體驗。

除了搭載大底主攝之外，Sony Xperia PRO-I的後置鏡頭模組還擁有16mm和50mm鏡頭，三顆鏡頭均採用蔡司T*抗反射塗層技術，此外該機型還配備了可以輔助對焦的3D iToF傳感器。

Xperia PRO-I的還支持315個相位檢測自動對焦點，能夠覆蓋90%的畫面，並且擁有業界領先的自動對焦技術，可以實現人和動物的實時眼部自動對焦、實時追蹤，以及20fps AF/AE 高速連拍和防失真快門，可更清晰地捕捉快速移動的物體。

在擁有專業的影像硬件配置的同時，Sony Xperia PRO-I也為專業用户提供了攝影大師拍攝模式，在該模式下用户即可以使用簡單易用的BASIC攝影模式，也可以使用專業用户熟悉的S檔、M檔等專業模式，並還可以拍攝RAW 12-bit文件。

在實際的試相拍攝過程中，可以明顯感受到Sony Xperia PRO-I在成像風格上與目前主流旗艦手機的不同，在成像風格上Sony Xperia PRO-I更加偏向於記錄被攝場景中真實的光影效果。從下面的試相中可以看出，Sony Xperia PRO-I的主攝在保持成像效果清晰的同時對畫面中的光影細節的呈現也很豐富，特別是在放大之後也不會看到明顯的塗抹感。並且憑藉大底傳感器的獨特優勢，Sony Xperia PRO-I還可以實現自然的背景虛化效果。

Sony Xperia PRO-I的16mm超廣角鏡頭在畫質成像效果上也保持了與主攝鏡頭相近的高畫質表現，並且還可以藉助16mm的短焦距特性記錄下具體獨特視覺體驗的畫面。

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藉助大底主攝傳感器的優異感光特性和蔡司T*抗反射塗層，Sony Xperia PRO-I在夜景以及暗光環境下也能夠實現出色的成像效果，特別是其對於暗部細節的表現十分驚豔，同時在光源雜亂的環境中擁有良好的抗眩光特性。

整體而言，Sony Xperia PRO-I的在攝影方面的表現和使用體驗更接近於專業的相機，用户可以利用其強大的影像配置，結合自身豐富的攝影經驗來實現輕量級的攝影創作，或者是完成一些傳統專業相機難以實現的拍攝角度。

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釋放創造力 PRO級影片記錄能力

在擁有專業的攝影體驗的同時，Sony Xperia PRO-I也兼具了PRO級的影片記錄能力。Sony Xperia PRO-I的「Videography Pro」APP實現了對於4K 120fps影片拍攝規格的支持，並且還支持「眼部對焦」和「物體追蹤」功能。

為了在拍攝影片時實現更為出色的錄音效果，Sony Xperia PRO-I還在後置鏡頭模組旁配備了一個獨立麥克風，使用户可以在保留背景音的情況下更清晰地錄製語音。此外Xperia PRO-I還運用了業界領先的Sony音頻分離技術，可有效降低立體聲和單聲道麥克風的風噪。

Videography Pro APP（中關村在線授權使用）

在實際拍攝的過程中，Sony Xperia PRO-I延續了其在攝影方面的優秀成像特性，可以實現流暢、清晰、色彩呈現精準的影片記錄效果。值得一提的是即使是在光源複雜的環境下，Sony Xperia PRO-I的影片畫面也沒有出現過曝的問題。

「滿杯」影音體驗 4K超清OLED屏幕

在影音體驗方面，Sony Xperia PRO-I也能夠為用户提供相對於其它主流旗艦機型更為專業的視覺與聽覺體驗。首先在屏幕配置上，Sony Xperia PRO-I配備了4K HDR 10-bit（等效） OLED 120Hz高刷新率顯示屏，同時內置了Bravia X1 移動畫質引擎，在實際的體驗中Sony Xperia PRO-I可以流暢播放4K 120Hz HDR 10-bit的影片文件。

由於Sony Xperia PRO-I採用了雙正面揚聲器，因此其也同時具備了極為出色的立體聲效果，特別是在使用其觀看影片時結合21：9的4K屏幕可以帶來具有沉浸感的影院級觀影體驗。Sony Xperia PRO-I還擁有獨立的3.5mm耳機接口，在使用耳機欣賞音樂時可以藉助360臨場音效與杜比全景聲功能獲得更加出色的聽覺享受，同用户也可以選擇通過使用動態振動功能來增強沉浸感。

遊戲體驗更出色 搭載驍龍888

在大家關注的性能體驗方面，Sony Xperia PRO-I搭載了今年的主流旗艦級處理器——驍龍888，以及12GB RAM與512GB ROM。同時Sony也為遊戲玩家帶來了遊戲增強器功能，該功能可以實現聽聲辯位、麥克風優化、高幀率記錄、鏡頭回放等遊戲玩家喜愛的功能，並且在遊戲內進行輸入時Sony Xperia PRO-I還可以默認調用小鍵盤模式進行輸入。

在遊戲性能測試環節，選擇了大家喜愛的高畫質手機遊戲《原神》來進行測試。測試中《原神》的畫質選項設置為極限畫質和60幀，在此設置下通過PerfDog記錄的遊戲畫面數據顯示，Sony Xperia PRO-I可以以持續超過50幀平均56幀的幀率水平，穩定運行對手機性能要求極高的《原神》。

智能化充電體驗 4500mAh大電池

在續航方面，Sony Xperia PRO-I搭載了4500mAh的大容量電池，並支持30W PD快充功能。根據實際測試，在使用第三方65W PD快充充電器時，從剩餘電量1%開始耗時30分鐘可以為Sony Xperia PRO-I充入53%的電量。

和前代Sony旗艦機型一樣，Sony Xperia PRO-I支持電池保護充電技術，可通過電池監控程序防止手機過度充電，避免電池過快損耗，以實現更加持久的電池壽命。

總結

Sony Xperia PRO-I作為一部被Sony官方定義為「無反手機」的智能手機產品，其在影像方面的完全可以為用户帶來專業級的使用體驗。在日常使用體驗的其他方面，Sony Xperia PRO-I的握持手感和性能表現也符合其旗艦級的定位。

從Sony Xperia PRO-I身上用户可以看到，Sony作為一家電子消費行業的巨頭企業在技術領域的長期積澱，這令Sony的新款旗艦手機得以搭載領先主流機型的先進技術，並令其熱衷於通過技術創新來打造獨特的差異化競爭優勢。而正是Sony這種熱衷於技術創新精神，令其能夠不斷引領消費電子產品用户體驗的升級趨勢，刷新出影像行業的新高度。

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