2022請假攻略／自製長假期，設定公眾假期日程入手機教學｜2021 步入尾聲，是時侯規劃一下來年的計劃，而對打工仔而言，除了工作計劃之外，當然要善用手上年假自製悠長假期。以下《香港01》科技玩物記者就為大家準備好 2022 年的自製長假請假攻略、兼教大家將公眾假期日程放入手機（Android／iPhone）！



只需要稍微請上幾天年假，即可以享受非常長的年假；以我們的方法計劃，各位打工仔最長可以休息達 10 天之久

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自製長假攻略、最多請3日放10日

2022 年有不少公眾假期與星期六、日或其他假期都只差數天，只需要稍微請上 1～2 天年假，即可以享受非常長的年假；以我們的方法計劃，各位打工仔最長可以休息達 10 天之久，而這也不過需要請 3 天假而已。

而如果想要自製長假期，2022 年全年有多達 6 個機會👇👇👇

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如何將公眾假期設定入手機（iPhone／Android）？

如果想要自製長假，就必須要隨時查閱何時才是公眾假期，幸好現在我們不止有紙本月曆，在智能手機中亦可以加入相關的假期日程，而近年新版本的系統亦讓用戶在這方面的操作簡化了許多，尤其是 iOS 方面👇👇👇

在最新的 iOS 版本日曆當中，如果設定香港為主要地區，已經預設訂閱了香港的假期日程，故iPhone用家已經不需要再手動加入日程（蔡浩騰 攝）

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既然 iOS 不用設定，那就只剩下 Android 機需要處理，而對於 Android 用家而言，當然就要學懂如何將假期加入常用的 Google Calender 啦👇👇👇

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隨 iPhone 13 系列發售，Apple 亦正式推出了 iOS 15 版本，最近更為 iPhone 推出了全新的 iOS 15.2，加入更多新功能。iOS 系統一年一次大更新，對於一般用家而言或者仍然是太難跟上，為了讓用家更能善用新版本 iOS 中的功能，Apple 就推出了一條官方教學影片👉👉👉並為 iPhone 用家帶來當中 10 個實用的小撇步。