Tesla車主不滿電動車Model S維修費高達18萬，綁上30kg炸藥連同「Elon Musk」炸至粉碎｜近年環保電動車成為潮流，不過不少車主對於電動車高昂的維修費用相當不滿。最近芬蘭Tesla車主，因電池問題回廠維修時，竟要高達約18萬港幣，非常不滿而決定將架電動車炸至粉碎！更與Youtuber合作拍攝紀錄，影片上載數日已觀看數高達150萬人次，更有多達1.7萬人讚好。



芬蘭Tesla車主不滿原廠維修費高達2萬歐羅（約18萬港幣），

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Model S 維修費達18萬

芬蘭一名車主Tuomas Katainen早在2013年購入Tesla Model S，在剛開始駕駛時感覺非常良好，在起初1500km表現相當不錯，可是後來發生不少問題，而且不時出現錯誤代碼。Tuomas決定將車送回原廠檢查，花了近1個月時間後卻指無法維修，只能更換一整組電池，而且維修費更需要高達2萬歐元（約18萬港幣）！

👇👇Tesla車主計畫及實行 以30kg炸藥炸毀Model S過程👇👇

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Tuomas覺得如此高昂的維修費不合理，雖然已過保養，但因不可讓第三方維修，太昂貴亦太過霸道，因此決定計劃將架車子炸毀「控訴」，而且聯同YouTuber channel「Pommijätkät」拍下整個炸毀過程。

將Model S運至人煙稀少的地方，而且更裝上多達30kg炸藥。最有趣是，更準備了一個印上Elon Musk樣子的公仔放在駕駛座，一起爆炸毀滅。單看影片炸毀Model S的一幕，相信不少人都感到相當治癒，加上多角度慢動上炸毀成碎片的過程，對於很多受Tesla氣的車主更感爽快。👇👇Model S 多角度爆炸過程👇👇

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