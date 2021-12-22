小米 Xiaomi 12 系列規格流出｜小米習慣在每年的年尾發表下一年度的重頭旗艦，而來到 2021 年年尾，小米就預告會在 12 月 28 日正式帶來全新的小米 12 系列；除了官方提早預熱，小米 12 系列的各機硬件規格都已經在網上流出，以下就與各位先複習一下傳聞。



小米12系列未發布前，其外觀設計已經在網上流出多時，圖中為今次最高規格的小米 12 Ultra，單看鏡頭模組已經可以預料拍攝規格將會是此機重點（圖 AllThingsDigital）

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小米 12 首次推出迷你機種、更有 Leica 強勢加盟？

而與過往的小米手機系列有點不同，今次的小米 12 系列將會一次過推出 3 個不同尺寸的型號，更傳首次推出仿效 Apple iPhone 的「mini」機種，對追求單手可操作機型的用戶相信會十分期待。

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小米已經將小米 12 系列的發表日期定於 12 月 28 日，各位米粉都不需要等得太久，在新品發布後我們亦將會第一時間為大家送上小米12系列的各新機資訊，各位有興趣的讀者密切留意。

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