Apple iOS 15 官方教學｜隨 iPhone 13 系列發售，Apple 亦正式推出了 iOS 15 版本，最近更為 iPhone 推出了全新的 iOS 15.2，加入更多新功能。



iOS 系統一年一次大更新，對於一般用家而言或者仍然是太難跟上，或許有些新功能用家根本不知道

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Apple 推 iOS15 官方 10 大操作貼士

iOS 系統一年一次大更新，對於一般用家而言或者仍然是太難跟上，為了讓用家更能善用新版本 iOS 中的功能，Apple 就推出了一條官方教學影片，並為 iPhone 用家帶來當中 10 個實用的小撇步。

在 10 個貼士當中提及的功能有新有舊，不過講到最實用的還是今年在 iOS 15 中新增的 Live Text 功能，只要在相機 App 中對準需要的文字再按右下角的掃描鍵，即可以擷取特定文字並進行選取及複製等動作。

Live Text 功能可謂 iOS 15 最方便實用的新功能之一，iPhone 用戶最好學起來

👇👇👇按圖放大看 iOS 15 十大官方操作貼士👇👇👇

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同場加映：王力宏離婚風波全因孤寒？疑舊iPhone未清機、連同證據轉予李靚蕾



紅遍中港台的歌手王力宏早前宣布離婚，但隨即被前妻李靚蕾在網上連環爆料指出他結婚多年擁有大量「炮友」、更在召妓後有紀錄下對手特徵的癖好。



事件稍早前以王力宏正式道歉暫告一段落，但相信有不少人都好奇：究竟王力宏前妻李靚蕾是如何掌握那麼多證據？👉👉👉原來這可能與王力宏的舊手機有關