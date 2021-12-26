編輯精選10款新年Switch／PS4／Xbox／Steam適合派對、消磨時間的遊戲｜踏入2022年，又有不少長假，總會約埋三五知己開派對，或者獨個兒留在家中消磨時間，最好準備不同遊戲，渡過長假。2021年內有不少出色的作品，今次編輯們就精選了多款年內推出的作品，由PS4、Switch、Xbox至手遊及PC都有，應該總會找到合適心水。



編輯私心推介玩PS4/PS5/Switch等主機剛推出的《真三國無雙8 Empires》

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真三國無雙8:Empires

出名伏的《無雙8》，竟然仍可推出Empires改版！「Empires」追加了充滿戰略性的「攻城戰」，以城池周邊區域為舞台，率領軍隊奪取城池。「政略系統」也依然保留，玩家將體驗君主、將軍、一介兵卒和在野武將等多彩多姿的生涯。

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2021 年遊戲界已開始回顧今年的遊戲名單，2021 年度遊戲大獎亦已在早前公開了各個獎項。TIME 時代雜誌也評選了 2021 年十大最佳遊戲，沒想到名單相當有驚喜。TIME時代雜誌挑選10款最佳遊戲 👉即看全文 ！👈