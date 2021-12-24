日本幾時開關！這問題不只香港的日本迷想知，相信靠旅客撐起的秋葉原區各家店鋪，一樣很想知。BANDAI秋葉原TAMASHII NATIONS TOKYO展覽館，定時發售各種店鋪限定版figure，比如Robot魂高達、超合金魂、聖衣神話EX等等。BANDAI也清楚外國玩家沒法去Tamashii Tokyo，現在決定將日本店鋪限定版玩具，帶來香港讓我們購買！



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旺角朗豪坊 10 樓的TAMASHII SPOT 過去只限展覽BANDAI Tamashii 系列figure玩具，只能看不能買。但今天開始會增設銷售服務，可以買到 TAMASHII NATIONS TOKYO 限定品；店內的展品亦都一次過更新了，比如有超合金魂GX-100《宇宙飛龍》（大空魔龍），及Metal Build 黑色正義女神高達等等。

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鋪入面有咩睇？

TAMASHII SPOT升級後會不斷有特設期間限定主題展，頭炮可以睇 「超合金魂」系列新作：超巨型 GX-100 宇宙飛龍及金剛！！！同場還有其他招牌系列如Metal Build、Robot魂、SHF拉打睇。

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5款秋葉原Tamashii Tokyo限定版figure發售

TAMASHII SPOT 以後每個月都會更新發售限定品的款式，開幕第一彈有全港獨家 TAMASHII NATIONS TOKYO 限定商品 -- Robot 魂 ver. A.N.I.M.E. 及 NXEDGESTYLE 系列。

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Tamashii Nations Hong Kong地點：朗豪坊 10 樓 32-33 號舖

營業時間：上午 11 時至晚上 9 時

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