Steam冬季特賣（Steam Winter Sales / PC遊戲 / 打機）｜年近歲晚，各行各業都相繼減價促銷，年末和聖誕檔期自然是促銷好時機，各大遊戲銷售平台當然也不太例外有減價促銷活動。早前已有香港PS Store、Epic Game Store、Ubisoft自家平台等特賣，現在就到機迷們比較關心的Steam Winter Sales正式開鑼，優惠期到2022年1月6日，又是時候來「儲Game」了！



Steam特賣就是要貼Gaben梗圖（網路圖片）

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海量遊戲打折 3A大作、獨立遊戲均有選擇

每次Steam特賣都會有海量遊戲打折，今次一年一度的Winter Sales當然也不例外，重點有今年才推出的3A級大作《Deathloop》半價、叫好又叫座的《Tales of Arise》破曉傳奇7折、《Cyberpunk 2077》半價等；另外The Game Awards年度遊戲《It Takes Two》雙人成行也半價出售。除了3A大作之外還有更多的獨立遊戲減價，詳細可到Steam商店頁面慢慢找。

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