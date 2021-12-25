iPhone SE 3傳聞合集｜推出時間、價錢、規格、顏色　6大重點公開

iPhone SE 自第一代推出以來，就因性價比高成為不少果粉心愛的型號。第二代推出至今已兩年，iPhone SE 3 的傳聞也早在網上廣泛流傳，而多個知名的 Apple 分析師和機構不約而同，指 iPhone SE 3 將在 2022 年推出，以下將為大家整合 iPhone SE 3 的六大傳聞。



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👇👇iPhone SE 3 六大傳聞合集👇👇

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【iPhone SE 3（2022）：外觀設計】

根據郭明錤早前爆出的消息，iPhone SE 3 將會和 SE2 設計相似（亦如iPhone 8），採用 4.7 吋 LCD 螢幕，同時會保留 Touch ID 實體 Home 掣。

【iPhone SE 3（2022）：支援5G】

郭明錤亦有指出，下代 SE 3 將會有 5.5 吋，配載邊框指紋解鎖的款式，稱為 iPhone SE Plus。而研調機構執行長 Ross Young 即指出 2022 年其中一款 5G 版 iPhone 將同樣定名 iPhone SE Plus。

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【iPhone SE 3（2022）：規格】

iPhone SE 3 硬件目前傳出會升級用 A15 仿生晶片處理器，將會和 iPhone 13 同級，日媒 Macotakara 也指出 iPhone SE 3 會支援5G ，成為最便宜的 5G iPhone。

【iPhone SE 3（2022）：新顏色】

現傳 iPhone SE 3 主要有午夜色和星光色，以及有可能會加入紅色、金色、太空灰、灰色、暗藍色、灰色等。

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【iPhone SE 3（2022）：售價】

iPhone SE 在定位上平價入門的iPhone，因此傳聞 iPhone SE 3 就算加入 5G，定價仍會與第二代相若，在 399 美元起跳（$3,399）。

【iPhone SE 3（2022）：推出時間】

根據 TrendForce 和郭明錤的研究報告，同樣指出 iPhone SE 3 將會在 2022 年第一季推出，不會在下半年的發布會和 iPhone 14 同期，如果有興趣入手的話，估計不用等太久就能見到新機。

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資料來源：macrumors

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