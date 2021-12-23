傳Apple將有新款27吋iMac推出　未採用mini LED　亮度卻有這改變

今年4月，蘋果公司召開春季特別活動，發布多款新品。在此次活動中，新款24吋iMac亮相，該款iMac使用了M1晶片，售價9999港幣起。
現在，關於27英吋新款iMac又有了新消息。
近日，Digitimes發布關於2022款27英吋iMac的爆料文章。文章指出，業內人士稱供應商已經開始為2022款27英吋iMac設備小批量出貨，但這款設備不會像之前猜測的那樣配備mini LED顯示屏。
Digitimes指出，傳言稱下一代27英吋的iMac將配備mini LED顯示屏，但從12月份的發貨量來看，它仍然配備了傳統的LCD顯示屏。儘管27英吋的iMac沒有採用mini LED顯示屏，但它的亮度相比前代提升了 30-40%。外觀方面，27英吋機型更薄，預計採用與24英吋機型類似的多配色設計。
新款27英吋的iMac 預計將於2022年春季發布。
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