現在吸塵機的功能和外觀都非常成熟吸引，不少家庭都有一部「看門口」，不過吸塵機只能吸走灰塵､毛髮，但不能對地板進行徹底清潔，要再濕拖消毒清洗地板。Karcher 德國高潔近日就推出FC7無線智能洗地機，一機三用，可以同時乾濕清潔家居。



Karcher高潔FC7無線智能洗地機（陳錦洪 攝）

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洗拖掃一體式

FC7 洗地機開啟後，可同時進行掃地、拖地，逆向的四驅滾筒濕擦地板，同時把拖地難以處理的毛髮、灰塵一次過吸入污水箱內。一次過完成對地板的所有清潔工作，為繁忙的都市人節省 50% 清楚時間。

保證用乾淨水清潔

一般拖地會用同一盆水完成整個清潔過程，這意味中間有機會用上污水來清潔。FC7 自帶淨水箱，當拖完部分地板後，只要使用自潔功能，就可以把污水收集在污水箱內，保證繼續清潔時是用乾淨水。同時，完成清潔後，也可以在底座上開啟自動清潔模式，把滾筒清潔乾淨。

自動清潔模式（陳錦洪 攝）

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操作方便

FC7 以低重心設計，手感輕盈，記者實試也感覺前後拖地時，手感重量不高，而且推、拉、轉向也很順暢，不需要手部再額外施力，就算是力氣較少的人也能輕鬆操作，唯清潔完後重新放上低座時，要整部機提起，整體重量比一般手提吸塵機略重一點。

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無死角清潔

由於低重心，所以FC 7 的手柄可以水平放置，同時滾筒不會被提起，清潔床下的縫隙非常方便。自帶的鋰離子電池運作時間高達 45 分鐘，比一般的無線吸塵機高，不怕清潔到一半又要放回去叉電。

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