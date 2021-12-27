Apple iPhone 13 Pro系列、Samsung Galaxy S21系列，以及ASUS、小米等，在 2021 年都推出了多款手機，但哪一部才是今年具最強影相功能的手機呢？知名 YouTuber「MKBHD」今年又再邀請網友一起投票，從 16 部手機中選出 2021 最佳拍攝手機。



淨睇相盲選

Marques Brownlee 分別用 16 部手機拍攝相同的相片，再放在 Twitter 和 Instagram 給網民投票，而網民並不知道相片是由那一部手機拍攝，只能從相片的質素作出評價，希望令投票結果更加客觀。

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（YouTube@Marques Brownlee 影片截圖）

投票玩法不是在所有 16 張照片中，選出最高票數的 1 張，而是組成 16 強，1 vs 1 比較，經過 4 輪比較後決定出第一名，而且每輪都會重新用勝出的手機，再拍攝一張新的照片。

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👇👇4輪投票結果👇👇

（YouTube@Marques Brownlee 影片截圖）

2021 年的話題機 iPhone 13 Pro，在發布到用戶實際拿到實機時，其拍攝功能都備受關注和讚賞，特別是新加入的微距拍攝。不過在這次投票中，iPhone 13 Pro 竟在第二輪就爆冷輸了，而且對手正是最後得到第一名的 Pixel 5a。

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（YouTube@Marques Brownlee 影片截圖）

最後，Marques Brownlee 帶出一個頗有趣的結論，就是在多輪的比較中，只帶5次是由較貴的手機勝出，而決賽也是由較便宜的 Pixel 5a 勝出。因此可以發現，在遮住品牌拋棄刻板印象後，貴價手機在功能上不一定完全佔優。

資料來源：YouTube@Marques Brownlee

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