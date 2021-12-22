《22世紀殺人網絡：復活紀元》劇情整理懶人包｜《The Matrix Resurrections》The Matrix第4集上映了，這系列有多達3集電影，大量動畫、小說漫畫補完劇情，如今連Netflix都已將頭3集下架，如沒接觸過舊3集，入場時可能會睇得一頭霧水！送上劇情整理懶人包！還有7大Matrix經典場面回顧！



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《22世紀殺人網絡》是1999年電影作品，講人類在未來世界被機械人當成電池養殖，靈魂一直活在虛擬世界母體Matrix。奇洛李維斯扮演的Neo正是傳說中的救世主，得黑超光頭佬Morpheus、黑皮衫女主角Trinity拯救，逃出母體的控制，帶領人類反攻。

以下是前3集電影以及一些背景設定，入場睇第4集前回帶溫故知新：

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第4集內容講Neo（奇洛李維斯演）已經失去前世記憶，繼續活在Martix世界中，跟女主角Trinity與光頭黑人Morpheus互不相識。究竟新一集內容講甚麼？多等一會就會知道，最後我們來回顧The Matrix帶起的很多經典對白、場面、Meme來源。

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bullet time 避子彈時間

頭3集Matrix尤其是第1集，其實只是一部不被看好的小本經營作品，起用了香港武術拍導袁和平（人稱八爺），以港產片特有的「吊威也」技術、中國功夫，開發出很多經典動作：比如這個慢動作避子彈bullet time ，就有無數電影、遊戲向它至敬。



比如在千王之王2000中，張家輝就玩過避子彈。

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The Martix 7大經典場面、對白！

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第4集究竟講乜？

正如文中提及，《22世紀殺人網絡：復活紀元》最大疑問，是主角基本都已在第3集結尾死去，為何會重新在第4集出現？他們又要面對甚麼更強大、真正的新敵人呢？雖然《The Matrix》是一套科幻作品，但導演Wachowski姊妹（以前是兄弟）其實也喜歡心靈方面的主題，導演Lana Wachowski（另一位Lily並無參與）曾表示，她本來並不想拍第4集，但因為父母、好友相繼去世，她為了安慰自己的內心，所以決定將影響她（本來是他）很深的角色Neo、Trinity復活，大家入場時可以按這個方向思考一下，不一定每件事都用「科學」角度思考。

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