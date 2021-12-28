天氣寒冷警告，保暖產品優惠｜正所謂「香港濕凍世界第一」，近日氣溫跌到 12 度，大家的體感溫度一定比這數字更低，每日起身都舉步維艱。暖爐﹑暖風機﹑暖手蛋等都是冬天的「續命」恩物，豐澤和 Elecboy 正好推出保暖產品優惠，如果還未入手的話更要留意。



天文台料香港未來9日仍會受乾燥的冬季季候風影響，最低溫度低至 14 度，雖然氣溫會稍為回升，不過香港忽冷忽熱的問題，不用多說大家都能理解，這類保暖產品盡對有出場的時候。

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Elecboy 推出「冬日保暖產品」優惠，浴室寶﹑暖爐﹑甚至電暖氈都有折扣，低至 4 折。

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同時，豐澤網店也限時推出冬季快閃優惠，由即日至12月30日，暖風機﹑充油式暖爐﹑移動浴室寶，以及其他保暖產品低至 72 折推出。憑中銀萬事達卡信用卡於豐澤 App 或網店單一簽賬滿 $2,000，更有 $700 豐澤電子現金券（每星期名額有限，先到先得）。

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