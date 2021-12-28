暖手蛋意外｜冷鋒來襲，香港氣溫近日突然急速下跌，日前更只錄得 9.9℃、創 2021 年入冬以來最低氣溫紀錄。港人對保暖產品的需求近期必然上升，當中尤其可充電式的發熱裝置，亦即是我們俗稱的暖蛋／暖手蛋最受歡迎。但不要以為其溫度不高就掉以輕心，若然使用不當，充電式暖蛋都一樣可以做成燙傷。



一般 USB 充電式暖手蛋的溫度比體溫高一點（約 40～50 ℃），但使用不當依然會有燙傷／灼傷皮膚的風險

👉 日本女子自爆被男友浴室偷拍｜器材Amazon、旋拍特價發售人人自危

取暖神器安全陷阱、中國內地錄多宗「低溫燙傷」

據內地電視台報導，最近中國內地因為天氣轉冷的關係，不少人都將各式的取暖用品如暖包、暖手蛋隨身攜帶使用，但就因為使用不當而做成「低溫燙傷」而需要入院治療。

居於江蘇淮安許女士就習慣使用暖包，結果肚子發紅有痛感，被診斷為低溫燙傷（圖 江蘇新聞）

👉 手機儲存空間總是不夠？網友發現「淘寶」竟佔60GB 終極原因曝光

不少人認為要接近 100℃ 的高溫才能做成燙傷，但其實即使沒有高溫，在接近 45℃ 溫度物件長期緊貼皮膚的話，亦會做成所謂「低溫燙傷」的創傷。

香港消委會在年前亦曾公開發布文章、提醒市民使用取暖用品時的安全事項，《香港01》科技玩物記者就從中整理出當中針對電子暖手蛋的 5 個注意事項供各位參考👇👇👇

+ 1

👉 消委會教路手機相機電池保養6招 鋰電快老化？這樣充更耐用

同場加映：女子戴耳機聽歌入睡致突發性耳聾！醫生叮囑用戶宜遵「雙60」原則



無線耳機陷阱｜由 Apple 發表 AirPods 開始已 5 年時間，在這段時間標榜「真無線」的藍牙耳機越出越多、亦越賣越平，基本上已達人手一對的地步；無線耳機聽歌固然方便，甚至有用家由早到晚都戴著聽歌，只不過這樣長期使用卻可能誘發健康問題👉👉👉近日中國內地就有報導，指一名居於武漢的樊姓女士由於長期戴著耳機聽歌而引發罕見的「突發性耳聾」