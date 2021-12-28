傳iPhone 14將移除SIM卡槽改用eSIM　釋放空間邁向無縫還有這好處

Apple喜歡和SIM卡較勁也不是一天兩天了。早些時候，巴西網站Blog do iPhone的一個傳言稱，至少在一些國家和地區，iPhone 15 Pro機型可能沒有實體SIM卡插槽，但這種變化可能會更快發生。



一位匿名舉報人告訴MacRumors，Apple已經建議美國的主要運營商準備在2022年9月前推出僅有eSIM的智能手機。該舉報人分享了一份看似合法的文件，概述了這一舉措的時間框架，儘管該文件沒有具體提到Apple或iPhone。

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作為過度的一部分，據稱一些美國運營商將在2022年第二季度開始提供一些沒有nano-SIM卡的iPhone 13機型。在Apple商店或Apple.com上銷售的iPhone 13機型已經沒有nano-SIM卡，用户通常可以通過eSIM激活手機計劃，方法是打開iPhone，連接到Wi-Fi網絡，並按照屏幕上的指示操作。

鑑於所謂的2022年9月的最後期限，Apple有可能從一些iPhone 14型號開始取消物理SIM卡插槽，而不是像最初傳言的一些iPhone 15型號，但目前還沒有確定的消息。

eSIM是一種數碼SIM卡，允許用户激活手機計劃而無需使用nano-SIM卡。值得注意的是，eSIM服務並非在所有國家都能使用，因此帶SIM卡槽的iPhone可能在一些市場上仍然可用。不過，採用情況正在迅速擴大，全球有超過100家運營商提供eSIM服務，更多的運營商計劃在2022年推出支持，包括英國的Three和新西蘭的沃達豐。

iPhone 13型號已經支援多個eSIM配置文件，允許用户以數碼方式訂閲多個手機計劃並在它們之間進行切換，這一功能可能為在特定國家取消SIM卡插槽鋪平道路。

Apple公司前設計總監喬尼-艾維（Jony Ive）曾設想iPhone成為一塊「單一的玻璃板」，而SIM卡插槽的移除將是向無縫設計邁出的另一步，並在此過程中提高防水性。移除SIM卡槽還將釋放出iPhone中一些寶貴的內部空間──每一點都很重要。

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