護眼燈真的只是噱頭不能保護眼睛嗎？　挑選質量好的要注意這4點

最近想買個枱燈，平常在家工作或者看書的時候用。很多商家都標榜自己的枱燈是護眼燈，但所謂的「護眼燈」更像是一個營銷術語，能不能「保護眼睛」還是要看枱燈的規格參數。



少年不護眼，老大徒傷悲啊！小時候覺得戴眼鏡特別酷，拉著爸媽帶我去配眼鏡，到眼鏡店配了個100度的眼鏡，結果現在度數越來越高，不禁感嘆眼鏡封印了我的顏值！所以現在非常注意用眼健康，不想度數漲個沒完。

為了保護眼睛，我這次也打算買一個好一點的枱燈，但什麼樣的枱燈才會對眼睛更好呢？

點擊圖片放大看，了解護眼燈是怎麼一回事：

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沒有「護眼燈」這個枱燈品類

很多商家都標榜自己家的燈是護眼燈，但其實在中國的枱燈規範裡根本沒有護眼燈這個品類，所謂「護眼」只是商家的一個噱頭罷了。事實上，只要不是自然光，什麼燈對視力都會有一定的影響。所以，說護眼燈能保護眼睛，改善視力那就更不可能了。

「護眼燈」的防藍光和消除頻閃名不副實

一個枱燈的好壞主要看頻閃、藍光、顯示度、色溫、亮度這幾個指數。而防藍光，無頻閃是「護眼燈」的主要賣點。因為頻閃會擾亂我們的視覺神經，容易造成視疲勞，更甚者會導致眼睛脹痛、乾澀。

那「護眼燈」能消除頻閃嗎？答案是否定的。商家說的消除頻閃，只是通過高頻頻閃消除可視頻閃。

人眼能感知的頻閃變化在30次/s以內，一個普通燈管的頻閃次數在100次/s，我們也感受不到，所以也可以說這個燈管消除了可視頻閃。 （感情跟我玩文字遊戲呢）同時高頻頻閃的枱燈也會帶來更多的電磁輻射，對人體也是不好的。我們在選購時只要注意枱燈是否符合中國國家AA級標註，符合的話枱燈就是合格的。

其次就是藍光的問題。藍光是光線中的一個波段，我們日常接觸的陽光裡都有藍光，只要藍光在安全範圍內就可以。選購LED枱燈時注意看它的防藍光危害評估，結果為RG1和RG0的都可以使用。防藍光危害評估等級分別為RG0-無危害、RG1-低危害、RG2-中度危害、RG3-高危害。

照度和照度均勻度不合格情況更多

相比於頻閃和藍光，枱燈的其他指標更應該引起我們的關注。根據中國中央電視台在10月份發布的每週質量報告，枱燈的照度和照度均勻度不達標的問題非常嚴重，所以我們在購買枱燈視也要格外關注這兩個指標。

照度就是我們所說的亮度。枱燈的亮度不能太弱，否則我們會看不清，但也不能太強到刺瞎我們的眼睛。中國國家AA級照明要求，在光照中心30cm內要大於500lx，50cm以內要大於250lx。

照度均勻度，簡單來說可以看成亮度最小值和平均值的比值，均勻度的數值約接近1越好，越接近1也說明光照的面積越大。

顯色度和色溫同樣值得關注

除此之外，顯色度和色溫也要適當關注。如果長期處於低顯色光線下，會影響人眼對物體色彩的判斷。 《枱燈認證規範》裡要求，一般的枱燈顯色度要高於80，高顯色度的枱燈也要大於90，越接近100越好。

色溫就是我們所說的冷暖。色溫越高光線越冷，色溫越低光線越暖，枱燈相關規范建議，晚上將色溫調至4000k以下。所以選擇枱燈時建議選擇可以調節色溫的枱燈。

如果能滿足以上的規格要求，就可以說這是一個好枱燈了！在購買枱燈時，如果商品詳情頁沒有完全標出這些指數，也可以問一下客服，基本大牌子的枱燈都會有這些參數的。

為了保護好你的櫻桃大眼，還是買一個質量好點的枱燈吧，否則連偷瞄女神的機會都沒有了！

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