小米耳機｜小米於28日晚上舉行的新品發布會，主角當然就是旗下的新旗艦手機 Xiaomi 12 系列，但在同場都有公布其他類型的產品新作，當中就有全新的小米真無線降噪耳機 3，其功能完全追貼市場上各品牌的高階耳機，但價格卻一如其他小米出品般抵玩。



小米創辦人雷軍在發布會台上親自帶來小米真無線降噪耳機 3，並稱之為目前同價位耳機中最好音質的一款（圖 小米）

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性能超越 AirPods Pro？

小米由上年開始沾手主動降噪無線耳機產品，除了功能一路加強，價格亦保持在中低價位水平，今次發表的「小米真無線降噪耳機 3」實為月前發表的「小米真無線降噪耳機 3 Pro」的降格版本，但功能其實沒有太大減弱，反而在價格上就向下調整，只需要 ¥499 人民幣就有交易、折合港幣也就＄620 左右。

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小米真無線降噪耳機 3 的價格僅為 Apple AirPods Pro 的三份之一，但卻落足料，單是降噪水平一項，已經要比 AirPods Pro 強上一倍。

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與 Xiaomi 12 系列的手機不一樣，小米未必會將旗下智能硬件、包括今次發表的真無線降噪耳機3 全都帶來香港上市，故有關的發售詳情仍尚待小米方面的進一步確認，心急買家可能要考慮循水貨渠道入手。

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