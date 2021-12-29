小米Xiaomi 12懶人包｜小尺寸擺明挑戰iPhone 13、三機規格一文睇

小米 12／Xiaomi 12 系列發布懶人包｜小米慣常在每年年尾發表下一年的旗艦小米手機系列的正統續作，而就在稍早前，小米預告多時的 Xiaomi 12 系列亦如約而至，不單打響 2022 年手機旗艦戰頭炮，同時亦擺明車馬叫陣 Apple 的 iPhone 13 系列。



小米手機最新一代 Xiaomi 12 系列今次發表的三部新作分別為 Xiaomi 12、Xiaomi 12 Pro 以及 Xiaomi 12X（圖 小米）

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小米 Xiaomi 12 系列三機懶人包、標榜比 iPhone 13 體驗更佳？

小米多年來的營銷策略常與 Apple 掛勾，其創辦人雷軍在事前預熱時曾表示今次小米 Xiaomi 12 系列更是「要與 iPhone 13 對標」，大有挑戰 Apple 的意思，而的確在發布會上小米方面就多次將 Xiaomi 12 系列的新機種表現拿來與 iPhone 13 比較。

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正統續作「小尺寸」－ 小米 Xiaomi 12

機身設計方面，小米強調今次的 Xiaomi 12 走的是極簡約路線（圖 小米）

為今晚新機系列打頭陣的是作為小米 Xiaomi 12 系列中的「基本款」 Xiaomi 12，雖然後面還有至少兩部規格更強的型號靜待亮相，但 Xiaomi 12 的硬件配置作為一部旗艦之作已經足夠有餘；而除了硬件之外，小米方面就將其 Xiaomi 12 的尺寸作為重要賣點、多次將之與 iPhone 13 對比，凸顯其「小尺寸旗艦機」的定位。

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更強規格真．旗艦 － 小米 Xiaomi 12 Pro

小米 Xiaomi 12 Pro 的屏幕尺寸為更大的 6.73"（圖 小米）

緊隨 Xiaomi 12 發表的還有同系列中的高階版本 Xiaomi 12 Pro，對應的是 Apple 目前定位最強的 iPhone 13 Pro Max，其不論在屏幕、拍攝硬件、電池都有所加強。

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平價版本「準旗艦」－ 小米 Xiaomi 12X

今日三部發布的 Xiaomi 12 系列中，最後帶來的是一部以更平價為賣點，但沿用與 Xiaomi 12 同樣外型設計的「準旗艦」Xiaomi 12X。其外型以及屏幕與 Xiaomi 12 一樣，但由於處理器選材上採用了今年的準旗艦款 Snapdragon 870，在功能上會有所妥協。

對比 Xiaomi 12，Xiaomi 12X 就因為處理器的關係而刪減了拍攝方面的新功能，另外亦沒有配置無線充電（圖 小米）

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小米 12／Xiaomi 12 系列售價及香港上市資料

目前小米 Xiaomi 12 暫時只公布了其中國內地版本的發售詳情，三部新作都將會在 12 月 31 日晚上於內地官方網站發售，內地售價分別為：

Xiaomi 12：¥3699（8+128）、¥3999（8+256）、¥4399（12+256）

Xiaomi 12 Pro：¥4699（8+128）、¥4999（8+256）、¥5399（12+256）

Xiaomi 12X：¥3199（8+128）、¥3499（8+256）、¥3799（12+256）

香港市場將會在稍後迎來 Xiaomi 12 系列國際版本上市，如無意外在 2022 年的 1 月中就會有更進一步的消息，各位米粉可以密切留意我們的跟進報導及更詳細的試玩報告。

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