iPhone因AirDrop轉會Android煩惱｜現世代的智能手機主要分為 iPhone、Android 兩大陣營，兩邊各有自己的生態以及操作體驗，儘管用家們總會抱怨自己在用的系統諸多缺點，但如果貿然轉會的話又恐怕會難以適應。

有網民早前就在連登討論區發文分享類似的煩惱，指因為 AirDrop 分享功能的關係而不能割捨 iPhone。



AirDrop 功能可以讓用戶在 iPhone、iPad、Mac 之間進行極速的檔案傳輸，非常方便，但卻強制將用戶留在 Apple 創造的產品生態圈當中（圖 Apple）

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iPhone 多人用、連登仔因 AirDrop 功能未能「轉會」

日前，有網民就在連登討論區以《有幾多人係因為Airdrop 而繼續用蘋果機？》為題開帖，指出因為 iPhone 用家人數眾多（尤其在女性用家群中更為普遍），每每在不同聚會時會以 AirDrop 功能互相分享拍攝的相片，如果轉用其他廠牌的 Android 手機的話，就怕會因為不能使用此功能而被人取笑，故即使其他手機的功能較好，他仍然「被迫」選用 iPhone。

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帖文一出，有網民表示贊同，回應因為已經習慣 iPhone 的體驗而未能轉用 Android，但就另有更多數人反映 Android 方面有更多方便檔案傳輸的 Apps／功能，因為想遷就他人、拘泥一個未必常用的功能而死守 iPhone 實屬不智。

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Android 版 AirDrop、Nearby Share 分享教學

雖然解決不了距平台檔案傳輸的問題，但一如網民提議，在 Android 平台都有不少方便檔案傳輸的 Apps／功能，其中一個就是年前 Google 在 Android 系統中原生加入的「Nearby Share 咫尺共享」，其為 Android 版本的 AirDrop，而月由於配對時需要接收者進行確認，在保安／防擾性能上會比 AirDrop 更勝一籌，而且操作亦相當簡單👇👇👇

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