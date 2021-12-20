無線耳機陷阱｜由 Apple 發表 AirPods 開始已 5 年時間，在這段時間標榜「真無線」的藍牙耳機越出越多、亦越賣越平，基本上已達人手一對的地步；無線耳機聽歌固然方便，甚至有用家由早到晚都戴著聽歌，只不過這樣長期使用卻可能誘發健康問題。



無線耳機實在太方便，讓人很容易忽略它帶來的危險性（林勇 攝）

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中國女子長期用耳機致「突發性耳聾」

近日中國內地就有報導，指一名居於武漢的樊姓女士由於長期戴著耳機聽歌而引發罕見的「突發性耳聾」。據報導，樊女士現年 33 歲，近年由於患有精神衰弱、睡眠時容易被外來聲音影響睡眠質素；為了隔絕外來影響，樊女士就選擇了戴著無線耳機、播放著歌曲進睡。

相信有不少用戶都有像樊女士一般戴耳機入睡的習慣（圖 earbudsz）

方法對於樊女士而言似乎有一定效用，她亦持續每晚戴上耳機播歌睡覺，然而在最近半個月，樊女士發現自己的耳內經常出現「嗡嗡嗡」的耳鳴聲音，同時聽力亦變差，隨即就醫，被醫生正式診斷為「突發性耳聾」。

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醫生建議耳機用戶遵從「雙60」原則

突發性耳聾的成因可有很多，醫生指出，樊女士是因為長期戴著耳機睡覺，在不知不覺損害了聽覺神經；除了聽覺方面的下降，突發性耳聾嚴重時更可能導致暈眩等症狀。幸而輕微的突發性耳聾是可以自愈的，如果情況嚴重亦可以透過藥物治療，但當徵狀出現後最好就是及時就醫，不然可能留下永久的聽力損害。

如果要避免同類型的問題發生，醫生建議在使用耳機時最好遵循「雙60」／「60-60」原則，亦即是將音量最多調至 60%（音量約為 60dB）以及每次連續聆聽最多不超過 60 分鐘。

除了自行設定好音量之外，如果是用於助眠用的音樂，最好還是透過不同的 Apps 設定好停播時間，在 iOS 及 Android 平台都可以找到類似的「Sleep Timer」Apps，同時亦可以選用具有類似功能的音樂播放 Apps。（圖 Google Play）

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市面上亦有推出過專為睡眠而設的特殊無線耳機，例如早前我們亦曾介紹過的 1More ComfoBuds Z，除體積細小之外，就備有限時播放、白噪音等睡眠專用的功能👇👇👇

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消息來源：湖北經視

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