除夕元旦倒數2022｜每年倒數除了約朋友去海旁或開 party 外，更多人會選擇在 WhatsApp﹑Signal 上朋友傳 Sticker 祝福。今年也有不少有趣的新 Sticker 推出，想送舊迎新，當然要下載定 2022 年的 Sticker，等元旦 00:00 準時迎接新的一年。



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iOS 和 Android 的用家，都可以自行下載整套 Sticker，不用等朋友傳過來才下載，以下將教大家如何在 iOS／Android 下載 WhatsApp Sticker。

【iOS】

先下載「五色學倉頡 Online」App，用 Safari 進入「whatsticker.online」網站，選擇「新年2022」在當中找喜歡 Sticker，向下拉點選「Add to iPhone」，再用「五色學倉頡 Online」開啟，接著就可以在WhatsApp中儲存整套 Sticker。

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【Android】

Android 就比較直接，只要在Google Play 下載「WhatSticker 貼圖商店」，再回到「whatsticker.online」網站，選擇「新年2022」在當中找喜歡 Sticker，點選「Add to Android」，就可以把貼圖包加入到 WhatsApp 使用。

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👇👇WhatsApp Sticker iOS／Android 下載教學👇👇

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除夕倒數2022｜12月31日晚上網睇「香港跨年倒數演唱會」網上直播，還有五月天跨年演唱會YouTube 直播，以及在網上欣賞世界各地的倒數活動！本文推介8個網上直播，在除夕夜陪你迎接2022年元旦。

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