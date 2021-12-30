手遊《真三國無雙霸》屬KOEI TECMO正式授權《真三國無雙》系列作品，故事取經自《三國演義》，故事、角色設定都非常豐富、由日本團體設計的造型帥氣，華麗且可愛的三國女武將更是cosplayer出cos的熱門選擇。手機遊戲《真三霸》近日找來：Silver＊Here、Luffy、花梨、Olivie、Mifan、Hisui等6位知名coser，在香港實景拍攝三國武將cosplay照並進行投票活動（活動至2022年1月4日止）！同場再睇《真三國無雙》系列登場過全19位女性武將。



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魏國組合：甄姬(Mifan 米凡)／蔡文姬(Hisui)

可能攝影主題想找懷舊風味的香港街景？魏國雙妹甄姬(Mifan 米凡)／蔡文姬(Hisui)竟然選擇深水埗福榮街，更捕捉到沒太多行人的時機拍攝，別具風味。蔡文姬的服飾和獨特的武器很吸引、甄姬的露出度則相當高，新造型下身換成緊身長褲，帥爆。

（左起）蔡文姬(Hisui)的服飾和獨特的武器很吸引／甄姬(Mifan 米凡)的露出度相當高。（《真三國無雙霸》投票網票圖片）

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蜀國組合：黃月英(Olivie)／星彩(Luffy Cosplayer)

有留意開香港cosplay界，就知Luffy是Silver＊Here長期的cosplay CP，不過今次她跟Silver（她投靠了吳國）分開陣營，扮演了蜀國張飛之長女星彩，襪褲上方的絕對領域好閃！而她的拍檔是Olivie扮演的黃月英，跟角色的丈夫孔明一樣帥氣、有大將之風，以港式四合院大廈為背景，穿越感覺有別一般cosplay照片。

（左起）蜀國組合：黃月英(Olivie)造型帥氣／星彩(Luffy Cosplayer)襪褲上方的絕對領域好閃！（《真三國無雙霸》投票網票圖片）

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吳國組合：孫尚香(Silver＊Here)+小喬(花梨 Hanari)

雖然孫尚香是蜀國劉備妻子，但遊戲中卻屬於吳國勢力。香港知名Cosplayer「Silver＊Here」扮演的孫尚香有樣有長腿，暫時在投票以10倍票數領先；同一輯相還有另一位香港coser「花梨hanari」扮演小喬，妹系風格Cute Cute造型跟她平日行的性感路線很不一樣，大玩反差萌。

左起：「Silver＊Here」扮演的孫尚香有樣有長腿，「花梨hanari」扮演的小喬則走可愛路線。（《真三國無雙霸》投票網票圖片）

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同場睇《真三國無雙》系列登場過全19位女性武將

《真三國無雙》的女武將戰衣，在傳統的中國風武將裝甲中加插荷葉邊、布料花紋、漂亮頭飾，大喬、小喬、貂蟬既華麗又可愛，後期急需加入大量新女角，連史料中只出過兩行介紹的親戚、妻子、女兒都拿來用，甚麼張春華、鮑三娘、呂玲綺，角色本身不太吸引，但造型卻大膽加入現代時裝、lolita元素，難怪打機時想用，出cos時想穿！

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《真・三國無雙 霸》是尚未推出的手機ARPG，由光榮特庫摩官方正式授權，CMGE 研發，在12 月 17 日才開始在港澳台新馬區進行事前登錄，先看看官方CG 動畫圖吧。

《真・三國無雙 霸》

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