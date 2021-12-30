【減肥 / 日本 / 推特】常言道「肥仔肥妹都是潛力股」，減完肥之後的外觀往往令人眼前為之一亮，而減肥成功的故事亦常會在網上流傳，勉勵大家齊齊減肥。最近一個「華麗轉身」成功例子則是日本的Lillianne葵（りりあんぬ葵），她本來是個體重80公斤的豐滿女生，但自接觸Wargame後竟變成大美人，更受到日本富士電視台節目採訪。



一個字「型」

打Wargame年半肥妹仔變女神

Lillianne葵曾經是一個體重80公斤的女生，雖然不算很肥，但肯定屬於體型較豐滿的一邊。不過自從她接觸了Wargame（サバイバルゲーム / サバゲー）後，因為運動量大增，整個人瘦下來變成型格美女！至於為何打Wargame能瘦相信不難理解，Lillianne葵表示她打Wargame的全身裝備加起來有8公斤重，戰鬥時又經常要走動，很大程度等如帶著兩三個啞鈴在身上練跑。而且Wargame往往一打就是五六個小時，加起來的運動量簡直是全面燒脂。

即睇Lillianne葵的Wargame故事及靚靚軍武風圖輯👇 👇 👇

+ 6

Lillianne葵軍武風圖輯👇 👇 👇

+ 19

👉日本電視台選100大最愛電影排行榜｜惹動漫迷鼓譟：點解無鬼滅？

另一方面，Lillianne葵表示以前她只要有時間有閒錢就會買東西吃，現在則將錢和時間用在Wargame和購買裝備上；運動量大同時減少進食，難怪瘦得那麼徹底。現時りりあんぬ葵已是活躍Wargame玩家，更在YouTube和Twitter上分享自己玩Wargame的心得以及日本Wargame場情報等。早前她更受到日本富視電視台新聞節目《めざまし8》訪問，在日本推特上成為熱話。

常言道「肥仔肥妹都是潛力股」，減完肥之後的外觀往往令人眼前為之一亮，果然大部份情況都是正確的！如果你也正好想要減肥，或者也可以試試玩Wargame。

👉新年打機精選｜10款Switch／PS4／Xbox／PC單人消遣 派對必玩遊戲

同場加映：信和訂玩具走數百人中伏｜2021玩具界大事件 + 7大中伏figure回顧



2021年的玩具figure水準平均有提升，但玩具界的「中伏事件」整體則比去年「精彩」得多。最爆當然是信和中心某玩具店無法向客人提供訂購貨品，TVB《東張西望》跟進，過百苦主排隊追討欠款的事件。入來睇全文得知來龍去脈。👉👉即睇全文