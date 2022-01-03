Telegram 5大實用新功能｜近年 Marvel 超級英雄片的大熱，同時帶出了一個新的睇戲習慣，就是要在上映後盡快入戲院睇，若不是就要小心被劇透。近日，Telegram 就更新了 5 個新功能，其中一個正好讓大家討論劇情的同時，又可以避免向未看的朋友劇透內容。



1﹑防劇透功能

「今集《蜘蛛俠》有三......」大家看到電影後，都會急不及待想和其他人討論劇情，以及彩彈的隱藏內容。不過又不是所有人都同步看了該電影，怕劇透別人，同時又怕被心劇透，就變得不敢討論。Telegram 更新防劇透功能，用戶可以把自己的文字內容隱藏，對方可自行決定解不解除隱藏，這就可以防止劇透。

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2﹑互動反應

Telegram 是第一個添加動畫和交互式表情符號的通訊軟件，有時想對別人的內容作出反應，一個 emoji 可能會比文字更直接有趣，用戶現可以在 Telegram 中，對別人的內容作出互動反應，如讚好﹑心心﹑火等，更可以設定雙點擊的快捷反應 emoji，群組聊天非常實用。

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👇👇Telegram 5大新功能👇👇

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鄭欣宜在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒叱咤樂壇女歌手金獎，欣宜在發表感想時回想起自己被TVB節目《Sunday 扮嘢王》安排cosplay《龍珠Z》魔人布歐，種種不堪回首的過去，究竟香港藝人cosplay是否等於低質無誠意？即睇香港藝人cosplay黑歷史！

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