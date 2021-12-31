SpaceX星鏈衛星2次險撞中國太空站　Elon Musk作出這樣回應

12月30日消息，近兩天中國國家外交部也公布了，Elon Musk的SpaceX星鏈衛星兩次主動機動到中國空間站軌道，致使空間站兩次緊急變道。這也讓Elon Musk的SpaceX星鏈衛星再次進入人們的關注中心。



針對「星鏈」衛星在太空中佔據太多空間的批評，SpaceX CEO Elon Musk反駁稱，「太空非常巨大，衛星卻很小。這不是我們以任何方式有效阻止他人的情形。我們沒有阻止任何人做任何事情，我們也不希望這樣做。」

希不希望的放一邊，已經造成很大的影響是事實。目前SpaceX已經發射了1900顆星鏈衛星。歐洲航天局數據表明，2019年50%以上的衛星「邂逅」事故都是由SpaceX星鏈衛星導致的。而且Elon Musk的星鏈計劃將發射4.2萬顆衛星，目前已經導致大量事故了，4.2萬顆衛星發射後不知會造成多大的影響。

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