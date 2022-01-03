「象限儀座流星雨」為2022年首個大型流星雨即將爆發，最佳觀賞時間／地點公開｜1月4日將會迎來象限儀座流星雨最大期爆發，而且最高峰時1小時可看到120顆！難得的天文現象，加上時間非常短，以下將分享最佳睇流星雨的時間，以及3個建議地點。



象限儀座流星雨即將在1月4日大爆發！

今年第一場大型流星雨，將衽今晚（1月4日凌晨）爆發。

【象限儀座流星雨大爆發】

2022年首個大型流星群，亦是本年最值得欣賞的三大流星雨之一的「象限儀座流星雨」（「三大流星雨」為「象限儀座流星雨」、「英仙座流星雨」及「雙子座流星雨」），即將在今晚大爆發。象限儀座流星雨流星數量較不穩定，其最大ZHR值在60至200之間浮動，只有數小時的高峰期非常短。高峰期前後，流星數量以至光度都會明顯較低，因此象限儀座流星雨的觀測者需把握高峰期當晚進行觀測。

👇👇1月4日晚象限儀座流星雨2022最佳時間👇👇

【象限儀座流星雨建議觀察時間】

根據天文台的建議，香港最佳觀測時間為1月4日凌晨較大機會可以欣賞到。建議觀察時段為凌晨1時至早上6時。

👇👇8大觀賞及拍照秘技＋3大觀星地點推介👇👇

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觀測流星雨這類天文現象，都頗視乎當時的環境及實際情況決定能否順利看到。就算親身看不到也好，其實臺北天文館及香港太空館也會在YouTube進行網上直播（連結1、連結2），方便大家細心欣賞雙子座流星雨。

資料來源：香港太空館