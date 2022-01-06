Dyson V15 Detect推出，最適合新年Omicron抗疫大掃除！Dyson推出旗艦級無線手提吸塵機V15 Detect，無論吸力、功能上都是有史以來最強的Dyson吸塵機。就在現在新冠肺炎變種Omicron肆虐的時候，更需要一台強勁的吸塵機，又不會作二次污染的封塵效能，潔淨家居。



Dyson V15 Detect Absolute Extra擁有5大升級重點，抗疫潔淨家居必備。（龔嘉盛 攝）

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Dyson最新推出V15 Detect系列無線吸塵機，擁有超強勁吸力並帶來深層清潔技術，更是Dyson歷來最強吸力無線吸塵機。它配備智能雷射偵測技術令地面上隱藏塵垢也無所遁形；配備壓電式聲學感應器，顯示微塵量；加上結合雷射裝置的輕量軟絨毛滾筒吸頭可針對看不見的微塵進行高效能清潔。

Dyson V15 Detect旗艦級效能5大升級重點👇👇

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Dyson V15 Detect機身細節及全配件👇👇

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強化1智能強勁吸力

全新Dyson V15 Detect採用Dyson Hyperdymium摩打，轉速每分鐘高達12萬5000轉，高達230AW的強勁吸力，更是Dyson至今最強吸力的無線吸塵機。另外，系統亦會透過智能演算法，亦會因應情況調節吸力。當偵測到較多灰塵時，吸力將自動提高。

強化2雷射灰塵偵測

去年推出Dyson V12 Detect Slim時，吸把已加入了雷射灰塵偵測功能。今代V15當然繼續承繼這個實用的功能。利用綠色雷射二極管能展現最佳對比，與智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭結合，並與地面精準形成1.5°夾角及7.3mm距離，投映出地面上隱藏的塵粒，確保地板被深層清潔。

強化3更深層清潔

使用壓電式聲學感應器，可識別和量度塵垢。吸塵機於自動模式時，壓電式聲學感應器偵測到大量灰塵時就會自動提升吸力。另外吸頭碳纖維刷毛吸起微粒後，感應器以每秒15000次測量體積及數量。當灰塵進入機內時與集塵筒內的壓電式聲學感應器碰撞，更準確地偵測得到灰塵量，同時於機背的LCD屏幕上顯示。

強化4全機密封HEPA過濾

Dyson V15 Detect採用全機密封過濾系統，能夠捕捉並密封99.99%小至0.3微米的懸浮微粒及致敏原，確保吸入的塵埃和污垢被鎖在集塵筒內，避免二次污染。一邊吸一邊排出潔淨的空氣。而Dyson V15 Detect Absolute Extra更是Dyson歷代以來最高潔淨規格的吸塵機，配備了升級後置HEPA濾網，能捕捉99.97%小至0.1微米的微粒，過濾效能更強大。

強化5升級防毛髮纏結

除了保留了V12的錐形刷桿設計的防纏結螺旋吸頭外，全新設計的智能變速吸頭配備新設計的防纏結技術，吸頭上擁有56個細小聚碳酸酯梳齒，防止吸塵時毛髮纏繞於刷毛上，同冒從刷桿清理毛髮。而且，可將毛髮由下而上抽捲入集塵筒內。

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