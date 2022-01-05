近年加密貨幣的普及性逐步上升，已有不少商家接受加密貨幣支付。「星之子」陳易希旗下「TALK+」加密貨幣錢包 App，近日就和實惠合作，實惠全線分店將支援以「TALK+」用加密貨幣付款。同時，「TALK+」更大派加密貨幣利是，新加入送價值 $78 的泰達幣（USDT），即睇領取方法。



實惠全線分店目前支援比特幣、以太幣及泰達幣等多達 10 種加密貨幣，只要用「TALK+」的付款二維碼支付即可。（鄭子峰攝）

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由即日起至 2 月 15 日，新加入「TALK+」的用戶就可以按以下方法獲得價值 $78的「泰達幣」 （USDT）利是，如推薦好友加入更可再獲得額外獎勵。同時，實惠全線分店目前支援比特幣、以太幣及泰達幣等多達 10 種加密貨幣，只要用「TALK+」的付款二維碼支付即可。

👇👇「TALK+」電子錢包App派加密貨幣👇👇

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1）先在手機下載「Talk+」加密貨幣錢包

2）進入App後建立／匯入加密貨幣錢包

3）成功建立錢包後，需要進行實名認證，上存身分證和面容掃描（類似設定FaceID）

4）實名認證後，可以透過買幣／存入金額，只要滿 $200，即可獲得 10 泰達幣，價值 $78

5）記者試透過買幣方式，用fps轉帳等約15分鐘，即成功買 $200 的泰達幣，同時獎勵的 10 枚泰達幣也即時到帳。



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「泰達幣」現時是主流加密貨幣之一，屬穩定幣，即與美元一比一掛鈎，幣值穩定，因此用來轉換其他加密貨幣和法幣的成本較低。如對加密貨幣不太了解，新手比較建議先接觸這類穩定幣，降低幣值波幅太大的風險。

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