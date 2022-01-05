【遊戲 / 中國 / 版號 / 結業潮】中國遊戲產業規模日益壯大，近年又有《王者榮耀》、《原神》等紅遍全球、營收屢創新高的IP，騰訊等中國科技公司巨頭的股價、市值在過去也一直攀升，表面看起來風光；但其實在中國經營遊戲相當困難，在中國發行遊戲需要經過重重審核、取得「版號」之後才能在中國內地發售。而過去一兩年中國嚴加規管遊戲業界，



張家輝在拍攝廣告時因普通話說不準，唸張家輝聽起來像「渣渣輝」，當年在網上瘋傳成為一時佳話。

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近半年未有審批版號

據中國《証券日報》報導，中國國家新聞出版署的游戲審結果的更新時間停留在7月22日，換言之中國遊戲的版號審批已暫停了近半年。而由於沒有版號的遊戲不能在中國國內正式發售，亦即可理解在過去幾個月沒有新遊戲可以在中國上架。上一次中國暫停游戲版號審核是2018年，當時導致眾多中小游戲公司在2019年裁員甚至結業。

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「公司今年內測兩次的一款游戲，依然沒有版號，具體何時能正式上線我們也不清楚。但版號『缺貨』其實對我們影響不大，這款游戲上不了，還有其他已上線的在正常運營。真正受到影響的是中小企業。」國內某頭部游戲公司相關負責人向《證券日報》記者表示。

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另一方面，多位遊戲業界從業者表示，近兩個月中小游戲廠商裁員、經營困難，除了版號問題外，亦有部份是過度依賴老產品。李樂（化名）所經營的手游公司向《證券日報》記者表示，「我們並未受到版號收緊的影響。首先我們出新品的節奏沒有那麼快；其次公司海外業務運轉良好。」

「游戲版號暫停發放，確實對中小游戲企業有影響，但也倒逼他們尋找出路。」艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅向《證券日報》記者表示，「2018年游戲版號發放暫停時就有公司意識到『出海』的重要性，國內游戲『出海』的節奏在加快，以至有公司的業務重心就是外國。」

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