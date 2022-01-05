Omicron、竹篙灣隔離營懶人包｜新型肺炎最新Omicron變種病毒傳播力極高，本地個案飆升，只要有人中招，整幢大廈居民都有機會到檢疫中心接受隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。今次記者就整合了13 件必備數碼用品清單，以及實測6款儲值Sim，早前等大家可以預先執好「數碼走佬袋」。



新型肺炎最新Omicron變種病毒傳播力極高，有人中招，整幢大廈居民都有機會到竹篙灣檢疫中心接受隔離（林勇攝）

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以下清單的大部分用品，其實都可以在特賣埸買到，什麼時候輪到自己要被隔離沒人知，可以做到的就是做好事前準備，就算真的要入竹篙灣隔離營，也不用倉猝整理物資，「揦手唔成勢」。

👇👇竹篙灣隔離營 13件必備數碼用品清單👇👇

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看過很多隔離過來人的經驗，拖板是最多人遺忘，但又非常重要的用品。原因是，竹篙灣隔離營房內的插頭非常少，而且位置不太方便，可能連睡在床上邊叉電睇片都不行。所以大家執「走佬袋」時，記得要帶上拖板（最好連USB插頭）。

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記者於竹篙灣檢測中心實地為多款sim卡測試網速，可為大家購買「看門口」Sim卡前作參考。（林勇攝）

竹篙灣檢測中心實地測試儲值卡網速

除了數碼走佬袋外，記者亦於實地於竹篙灣檢測中心，實測5款月費電訊商sim卡以及6款市面容易入手，如SoSim、Club Sim等「儲值卡」或「無約Sim」，究竟哪一張卡表現最好，哪款值得買定放在家中「看門口」。

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今次於竹篙灣檢測中心兩個地點作網絡實測，包括入口以及隔離營邊緣位置，利用iPhone 12系列手機，再配以Speed Test app以及Netflix app作下載網速測試，好讓以最貼近用戶的實際情況來測試。另外，因為儲值卡／無約Sim都只有4G網絡選擇，因此5款月費計畫sim卡同樣以設定為4G情況下實測。當然在檢測中心不同位置，網絡接受可能會因應環境而有影響，因此記者的測試結果，只作大家購買sim卡參考。

👇👇5個電訊商月費sim卡以及6款儲值卡／無約Sim於竹篙灣檢測中心實地測速，另外還附加選購貼士建議👇👇

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