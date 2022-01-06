CES 2022 Sony﹑Samsung﹑Nvidia﹑Intel 等各間大廠都公布了旗下新產品，由於產品眾多，記者為大家整合 10 款必睇的新產品﹑技術和未來概念，等大家可以一文了解 2022 年科技界的首個大型展覽內容。



【PS VR2】

Sony 在毫無預警下，公布PlayStation VR2，兼容 PS5 的 VR2 配備 2,000x2,040 解析度，90Hz~120Hz OLED顯示屏，支援 4K HDR和110 度視角，更採用inside-out 追蹤方式和同步遊戲震動回饋，規格明顯提升。

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最新RTS 3090 Ti（Nvidia）

【RTX 3090 Ti】

全球用家焦點產品，NVIDIA 公開新新旗艦 GPU「RTX 3090 Ti」，和3090一樣有24GB GDDR6X RAM，但記憶體高達21Gbit/s，78 RT TeraFLOPS，比3090效能提升12.5%。

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可摺屏式筆電款式愈來愈多（ASUS）

【ASUS Zenbook 17 Fold OLED】

全球首款 17 OLED 摺疊螢幕 Notebook，Zenbook 17 Fold OLED螢幕解析度達 2560x1920，打開後以整個螢幕操作，具 6 重使用模式，包括虛擬鍵盤﹑平板等，採用最新的12代Intel Core i7U+16GB RAM硬件。

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同場加映：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim



Omicron、竹篙灣隔離營懶人包｜新型肺炎最新Omicron變種病毒傳播力極高，本地個案飆升，只要有人中招，整幢大廈居民都有機會到檢疫中心接受隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。今次記者就整合了13 件必備數碼用品清單，以及實測6款儲值Sim，早前等大家可以預先執好「數碼走佬袋」。

想知竹篙灣隔離營13件必備數碼用品清單？即睇：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim