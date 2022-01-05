iPhone 15拍攝能力大進化！傳2023新iPhone將採用10x潛望變焦鏡頭

iPhone 15 2023 傳聞｜繼 2021 年的 iPhone 13 系列之後，今年理應輪到 iPhone 14 系列登場，然而市場似乎對再下一年 Apple 才會推出的 iPhone 15 都甚感興趣，尤其是當中的拍攝功能，近日就率先「走漏風聲」？



即使是 iPhone 13 系列中的頂級機種 iPhone 13 Pro Max，光學變焦的最高倍數仍然只得 3 倍（圖 Apple）

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根據海通國際證券集團旗下的分析師最近就發表了他所獲得的 Apple 內部消息，表示在 2023 年 Apple 即將推出的 iPhone 15 系列中，將最少有一款是採用了潛望式變焦鏡頭，而考慮到其將會為 iPhone 帶來更強的光學變焦能力，最可能使用此鏡頭的應為 iPhone 15 Pro 或 Pro Max 型號。

潛望式變焦鏡頭的原理就是讓影像透過折射 90° 、穿過一連串的鏡組後獲得放大後的影像，如此一來就可以在保留手機機身纖薄的同時做到高倍數變焦（圖 MacRumours）

潛望式變焦鏡頭其實並非什麼新科技，過往兩年已經有不少 Android 旗艦利用此設計實現了於手機內的 5～10 高倍數變焦，甚至利用其特性做到雙焦段變焦。

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例如在 2021 年推出的 Sony Xperia 1 III 就利用可移動的潛望式變焦鏡頭組，實現全光學的 2.9x 及 4.4x 變焦（蔡浩騰 攝）

由於在 Android 機種上的流行，潛望式變焦鏡頭已經不只一次傳聞會在 iPhone 之上出現，年前著名的分析師郭明錤就曾預告過 iPhone 14 將會首次加入潛望式變焦鏡頭，但現在的最新消息似乎指向遲一年推出的 iPhone 15 系列之上。

更貼身的新 iPhone － Apple iPhone 14 七大傳聞

縱然已經有消息流出，然而 iPhone 15 暫時仍是十分遙不可及、現階段流出的傳聞之準確度亦相對地低。

早前流出的 iPhone 14 Pro Max 3D 模型（圖 Jon Prosser）

如果想多了解一下更「貼身」的新 iPhone，當然就要向即將於今年下半年發表的 iPhone 14 系列埋手，雖然同樣未有實機可見，但 iPhone 14 相關的傳聞就在近期傳出得更頻密、且也更結實一點👇👇👇

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同場加映：王力宏離婚風波全因孤寒？疑舊iPhone未清機、連同證據轉予李靚蕾



講到新的 iPhone 14／15，又可能令人聯想到各個知名的「果粉」，其中一位正是早前鬧離婚且引起軒然大波的歌手王力宏。

王力宏早前宣布離婚後，隨即被前妻李靚蕾在網上連環爆料指出他結婚多年擁有大量「炮友」、更在召妓後有紀錄下對手特徵的癖好。事件稍早前以王力宏正式道歉暫告一段落，但相信有不少人都好奇：究竟王力宏前妻李靚蕾是如何掌握那麼多證據？👉👉👉原來這可能與王力宏的舊手機有關。