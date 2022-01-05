Apple推AirPods Pro虎年限定特別版　全球只有這5個地區能買到

在Apple官網選購 AirPods、AirPods Pro、AirTag、iPad 等特定產品，可享有免費鐫刻的服務相信「果粉」一定早就知道。



而為迎接 2022，蘋果再次推出 AirPods Pro 虎年限定特別版，可愛的老虎頭造型圖案祝福大家有個虎威昂揚的一年，送禮自用兩相宜。

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去年Apple也曾推出「牛年限定 AirPods Pro 特別版」，今年延續相同的概念將專屬的虎年限定圖案放置在 AirPods Pro 充電盒及包裝盒上，戴了老虎帽的小老虎格外「虎虎生風」，周圍還有煙火點綴，增添更多年節氣氛。AirPods Pro 虎年限定特別版僅限台灣、中國、香港、馬來西亞、新加坡買得到，售價為1,990港幣。

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