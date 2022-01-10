iPhone NoReboot木馬病毒｜不少人買手提電腦後，第一時間都會用貼紙遮住內置的鏡頭，以免被駭進電腦後，黑客透過鏡頭偷看到自己一舉一動，但你又有沒有想過，其實手機也有同樣風險。近日，ZecOps 研究人員就盟發了一個名為「NoReboot」的 iPhone 木馬程式，可以駭入 iPhone 的鏡頭和咪高風，監察用家的行為。



假裝關機

NoReboot 是一款概念驗證（PoC）技術的iPhone 木馬程式，完全不需要透過 iOS 漏洞就能發揮功能，因為無法用 iOS 系統修補來阻擋 NoReboot。這木馬程式可以偽造出 iPhone 關機，以發重新開機的假象，其實只是被 NoReboot 修飾過的畫面，實況上手機沒有重開機。

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當黑客在 NoReboot 內整合惡意軟件，就能控制 iPhone 後台（ InCallService、SpringBoard 、 Backboardd ），達到偽裝重開機或關機畫面。黑客可藉此強制開始 iPhone 的鏡頭和咪高風，監察用家的一舉一動。同時，iOS 狀態欄上仍未法得知鏡頭和咪高風已被開啟。ZecOps 更表示，只要被駭入的 iPhone 連接上網絡，黑客就能持續透過手機監控用家

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三招避免中招

雖然大部分 iPhone 用家都是在 App Store 下載 App，不過部分未上架的 App，也能透過第三方平台或網頁下載，這類 App 受監局較少，內藏惡意程式的機會亦較大，因此用 Apple 官方渠道下載 App會較為安全。

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其次就是 iPhone 不應安裝越獄（Jailbreak）軟件，因為黑客有機會把惡意代碼放入非法軟件內，安裝後就成為木馬程式的騎劫對象，這類設置很容易受到黑客監控，甚至令個人資料被盜取。

如果以上兩個方法都跟足，但仍怕 iPhone 已被 NoReboot 攻擊，可以嘗試設定鎖機密碼和 SIM 卡密碼，再進行一次重新開機，如果 iPhone 有要求用家再輸入解鎖密碼和 SIM 卡密碼的話，即大致可放心。用家甚至可以用強制重新啟動，把 iOS 重新開一次，確保阻隔 NoReboot。

資料來源：zdnet

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