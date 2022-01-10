iPhone信號收得差將可解決？　Apple自研5G基帶晶片或將投入使用

iPhone信號問題一直以來備受詬病，相對於絕大多數Android機來說，iPhone信號確實是不怎麼樣，同樣的條件下，iPhone可能沒有信號或網絡很慢，而Android機則可以正常工作。因此，改善iPhone網絡信號，成為不少Apple用户最為期待的事情。



近日，供應鏈端傳出消息稱，Apple為了降低對高通的需求，將會在明年使用自研基帶晶片，而台積電依然是他們的獨家代工廠商，後者將會使用5nm工藝，年產能達12萬片。

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此前，高通其實已經暗示過Apple自研基帶或將很快投入使用，因為他們預計2023年iPhone基帶訂單份額將下降至20%左右，屆時Apple自研基帶很可能開始大面積應用。

Apple前幾年收購了Intel基帶業務，自研工作一直在進行，不過因為Apple希望研發出一款高性能基帶，因此整個研發周期被拉長，短期內無法應用。此外，如果未來Apple MacBook產品能夠全面支援全時在線，那麼Apple自研基帶很可能也會應用到Mac產品線。

不知道Apple自研基帶推出之後能否徹底改善iPhone信號質量問題？對此您怎麼看呢？

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